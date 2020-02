Nu de Queen of the North al een tijdje met vakantie is, beginnen we Sophie Turner toch wel te missen. Voorlopig zal ze niet meer terugkeren op het scherm als Sansa Stark, máár wel als Jane in de nieuwe serie Survivor. En ehm, Jane kan wel een handje hulp van Sansa Stark gebruiken.

Dat zit namelijk zo: Jane overleeft – samen met nog iemand anders – een vliegtuigcrash in de middle of fucking nowhere. Samen met haar medepassagier moet ze zien te overleven in de verlaten, winterse wildernis. En dat zorgt voor een flink aantal spannende momenten. In de trailer van slechts 56 seconden spreekt Jane dan ook heel toepasselijk haar eerste woorden: ‘This is me, the truly screwed.’ Want ja, een beetje genaaid is ze wel, in de benarde situatie waarin ze verkeerd.

Survive

Overigens wordt de titel van de film ook direct duidelijk gemaakt. Je ziet een dialoog tussen Jane en Paul (haar medepassagier, gespeeld door Corey Hawkins, die je kunt kennen van Straight Outta Compton). Daarin zegt Paul tegen Jane: ‘We’re here together. I have one rule: Survive.

Eerder zij Sophie Turner over deze eerste grote rol na Game of Thrones: ‘Ik vind het een grote eer om Jane te mogen spelen. Jane is een complex karakter, die vecht tegen de pech in haar leven. Maar Jane vecht ook voor moed en kracht. Ik hoop dat deze film mensen en hun kijk op zelfwaarde kan inspireren – al is het maar één iemand. Iedereen is dapperder dan hijzelf denkt.’

Te zien op Quibi

Survive is vanaf april 2020 te zien op Quibi. Wat is Quibi, u vraagt? Goede vraag. Quibi is een nieuwe streamingdienst, speciaal gericht op smartphones en staat voor ‘quick bite’. Quibi wil ‘behapbare content’ aanbieden, die je zowel verticaal als horizontaal kunt bekijken met je telefoon. De dienst gaat high-end series aanbieden met grote namen, maar dan wel opgedeeld in afleveringen van maximaal 10 minuten. Zo wil Quibi de strijd aan gaan met Instagram en TikTok en niet zozeer met Netflix.

Bekijk de trailer van Survive hieronder.