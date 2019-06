SOS: Waar is de paardenstaart van Ari?

HUH: Ariana Grande werd zonder paardenstaart gespot en ook wij moeten daar mega aan wennen.

Ari postte op Instagram een foto die een haar volgers een kijkje achter de schermen verschafte. Haar fans viel echter een ding het meeste op het haar van Ari. Ze had namelijk haar paardenstaart omgewisseld voor los haar. De zangeres is momenteel bezig met haar tour door Amerika.

De zangeres wordt bedolven onder de complimentjes. Fans zeggen dingen als: “This hair is everything” en “You look so pretty.” Wij kunnen niks anders zeggen dan dat we het daar helemaal mee eens zijn.

Bron: Cosmopolitan.com | Beeld: Instagram, Gettyimages