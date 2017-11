Soundos El Ahmadi straft haters met bericht naar werkgever

Terwijl sommige deelnemers je hart weten te stelen tijdens hun deelname aan Expeditie Robinson, weet Soundos El Ahmadi júíst het tegenovergestelde te doen. De comédienne krijgt veel kritiek over zich heen sinds haar deelname, en hoewel de berichten op Twitter vaak vooral grappig bedoeld zijn, krijgt ze via Facebook ook veel nare berichtjes binnen. Die ‘haters’ leert ze een lesje.

Soundos krijgt via Facebook verschillende berichtjes binnen van personen die haar uitschelden en bedreigen. Daar laat ze het niet bij zitten en dus stelt ze hun werkgever op de hoogte van zijn of haar acties.

Dinsdag plaatste ze een bericht over een van die personen op haar Facebookpagina, waarbij ze ook zijn werkgever vermeldde. ‘Deze jongeman vindt het normaal een vrouw die hij niet kent uit te schelden. Ik ben het zat dat dit soort mannetjes denkt dat het oké is om vrouwen zomaar verbaal kapot te maken,’ schreef Soundos bij het bericht dat inmiddels verwijderd is. ‘Vandaar deze allesbehalve chique actie’.

De veelbesproken Expeditie-kandidaat straft haar haters misschien meedogenloos, ze blijft niet voor altijd boos.

Wat vind jij van deze actie van Soundos?

Bron LINDA.nieuws | Beeld BrunoPress