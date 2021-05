Soundos el Ahmadi over online haat: ‘Een Soundos is de CEO op jouw werk’

Dat Soundos el Ahmadi regelmatig te maken heeft met online haat, is vast niets nieuws voor je. De cabaretière krijgt de meest nare berichtjes en comments onder haar posts en via Twitter. Afgelopen weekend deelde ze daar een post over: ‘Vrouwen in de media die te maken hebben met haat zie je steeds vaker voorkomen.’

Via de post reageert ze op een online artikel met de kop: ‘Moeite met Soundos? Het ligt niet alleen aan haar! Wat je over EQ kunt leren van Expeditie Robinson.’ In het artikel wordt uiteengezet dat Soundos degene is die de sfeer in het team naar beneden bracht, omdat ze lage sociale vaardigheden zou hebben. Het zou te maken hebben met empathie en Soundos zou daar een gebrek aan hebben.

‘Vrouwen met een eigen mening krijgen haat’

Soundos, die normaal gesproken haar mond houdt over online haat, laat dit niet aan zich voorbij gaan. ‘Die online haat is vooral tegen vrouwen die, God behoede, een uitgesproken mening hebben of nog erger, met kennis en feiten komen tijdens een discussie. “Waarom moet dat op zo een toon?’ “Je komt zo boos en agressief over. Vind je het gek dat mensen je haten?”.’, begint ze haar post, waarin ze screenshots deelt van het online artikel.

Tekst gaat verder onder post.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Soundos (@soundos_el_ahmadi)

Online haat effect op werk Soundos

Die online haat heeft niet alleen effect op zichzelf, maar zelfs op het werk dat ze doet, legt ze uit. ‘Men heeft heel vaak haat op mij geprojecteerd en dat heeft ook echt effect gehad op mijn werk en klussen die niet doorgingen. Puur omdat er een beeld van mij was getschetst die totaal niet klopt met de realiteit. Dankzij mijn eigen kracht ben ik hier bovenop gekomen. Ik laat jullie dit voorbeeld zien van deze screenshots hoe haat naar mij toe zelfs een verdienmodel is geworden.’

‘Een Soundos op je werk? Da’s vast je CEO’

De cabaretière heeft overigens niet gegoogeld op zichzelf: ‘Een vriend van mij heeft dit opgestuurd en ik was ook totaal niet verrast.’ Ze sluit ‘m op z’n Soundos (en daarmee bedoelen we met een flink portie zelfvertrouwen waar menig vrouw nog wat van kan leren) af: ‘Laat mij je 1 ding zeggen. Als jij een Soundos op het werk hebt, dan dikke kans dat het je CEO is!!! En niet een domme pestkop met een laag EQ’. En zo is het.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Instagram | Beeld: BrunoPress