Koninklijk genieten: voel je een echte royal in deze spa in een kasteel

Even een dagje helemaal niks in een spa staat sowieso hoog op ons to-do-lijstje. Maar wil je je echt even koninklijk voelen, dan mag deze royal variant bovenaan je wishlist. Deze wellness bevindt zich namelijk in een heus paleis in Frankrijk.

Alleen al bij de gedachte hieraan raken we helemaal ontspannen. Lekker bubbelen, de sauna in en je eens schandalig goed laten verwennen. Je kunt er met maar liefst 24 personen in, dus ideaal ook voor een vrijgezellenfeest. Of gewoon als je even lekker weg wil natuurlijk. Echt goedkoop is het niet, want je telt wel 2.821 euro (!) per nacht neer. Maar dat verdien je als echte koningin toch?

Privézwembad

Het Chateau Saint-Clair ligt in Bazincourt-sur-Epte. We snappen dat het een beetje aan de prijs is, want voor slechts een nachtje mag je al aardig diep in de buidel tasten. Maar dan krijg je ook wel wat. Denk aan een eigen privézwembad, koninklijke slaapvertrekken en nog veel meer. Als je de foto’s ziet, wil je meteen je koffers pakken, geloof ons. Wanneer gaan we?

Bron: Beautify | Beeld: iStock