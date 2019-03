Fan van Spaanse series? Dan wil je deze film ook echt zien

Hoewel in het begin de taal even wennen was – je let één seconde niet op en je mist de helft van de serie -, blijkt La casa de papel een groot succes. Mocht je nog even in dezelfde mediterrane sferen willen blijven, dan is deze Spaanse film ook echt een aanrader.

We hebben het over Contratiempo, oftewel: The Invisible Guest. De thriller staat al een tijdje op Netflix, maar de kans is groot dat-ie nog nooit in jouw lijstje is voorgekomen. En daar moet deze topper wel meteen in komen te staan natuurlijk. Want geloof ons, dit is er eentje die je móet zien.

Spannend

Het verhaal zit namelijk zó goed in elkaar, dat je aan het einde echt even bij moet komen. Ja, dan hebben we het over een ‘wat de f*ck heb ik nu gezien’-film. Eigenlijk moet je ‘m gewoon meteen gaan kijken, maar mocht je toch een idee willen hebben wat je te wachten staat, hier een korte samenvatting.

Zakenman

De jonge zakenman Adrián Doria ontwaakt op een dag met een hoofdwond en weet niet waar hij is. Wel hoort hij een hoop geschreeuw vanuit de gang en wordt er hard gebonsd op zijn deur. Wanneer hij langzaam weer bij zinnen komt, ziet hij zijn minnares dood op de grond liggen… En je raadt het al, de beste man zelf ontkent natuurlijk in alle toonaarden het gedaan te hebben, ook al is hij meteen de hoofdverdachte. Hoewel het verhaal zo klaar lijkt als een klontje, is het dat allesbehalve. Adrián heeft daarom een advocaat, Virginia Goodman, ingeschakeld om ook de jury van zijn onschuld te kunnen bewijzen. Maar dan komt er een groot geheim naar boven… Nou ja, bekijk de trailer anders maar even. We willen natuurlijk niet álles verklappen.

Bron: Cosmpolitan | Beeld: Still