Deze Spaanse serie wordt de nieuwe OITNB genoemd

Nu Orange is the New Black tot een einde komt, is het zoeken naar een waardige vervanger. Gelukkig zijn daar de Spanjaarden die ons weer voorzien van een pareltje. Want geloof ons, Vis a Vis (Locked Up) wil je zien.

Waar gaat het over? Het concept is bijna hetzelfde als bij OITNB. Netflix omschrijft de serie als volgt: ‘Een naïeve jonge vrouw wordt door haar vriend gemanipuleerd om te frauderen, waarna ze in de gevangenis komt. Ze moet snel leren te overleven in een harde nieuwe wereld.’ Klinkt goed toch?

IMDb-score

Dat de show het bekijken waard is, blijkt wel uit de waardering die deze extremere versie van OITNB krijgt. Zo scoort-ie op IMDb een 8,2 en kunnen we genieten van een sterke vrouwelijke cast. Denk aan onder andere Maggie Civantos (Cable Girls) en Alba Flores. Deze laatste actrice kennen we natuurlijk allemaal als Nairobi uit La Casa de Papel én ze won een Premio Ondas, een belangrijke Spaanse prijs voor radio, televisie, film en muziek. Het hele seizoen staat al op de streamingdienst, dus je kunt meteen even door. Waar wacht je nog op?

