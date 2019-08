Leuk het nieuwe seizoen van La Casa de Papel, maar dat hadden we natuurlijk al binnen twee dagen uitgekeken. Gelukkig zijn er nog genoeg andere Spaanse series om je mee te vermaken. De nieuwste aanwinst? La Víctima Número Ocho.

Waar gaat het over? In deze serie wordt in Balbao (de hoofdstad van Baskenland) een terroristische aanslag gepleegd. Een busje raast met volle snelheid door de straten en maakt daarbij zeven slachtoffers.

Dader

De politie heeft al kort daarna een mogelijke dader in het vizier, maar is hij wel de juiste persoon? Een agente gaat op onderzoek uit, maar het blijkt allemaal nog een stuk lastiger dan gedacht… Heel anders dus dan La Casa de Papel, maar daarom zeker niet minder boeiend. De serie staat al volledig op Netflix, dus schrap al je plannen maar dit weekend.

Bron: Grazia | Beeld: Still