Spannend: Netflix komt binnenkort met een nieuwe horrorserie

Speciaal voor de horrorliefhebbers: binnenkort is Netflix weer een spannende serie rijker. ‘Chambers’ wordt nu al de nieuwe ‘The Hounting of Hill House’ – het griezelsucces van 2018, met Michiel Huisman in de lead – genoemd. En je hoeft niet meer lang te wachten. De serie is namelijk 26 april al te zien op Netflix.

Eigen wil

De tiendelige serie Chambers draait om Nancy Lefevre, gespeeld door Hollywoodster Uma Thurman. Haar dochter Becky is op jonge leeftijd onder nogal dubieuze omstandigheden overleden. Na haar dood besloot ze het hart van haar dochter ter beschikking te stellen als donorhart. Dat hart komt terecht bij Sasha, die na een hartaanval een nieuw exemplaar nodig heeft om te kunnen blijven leven. Alles lijkt goed te gaan, tot het hart een eigen wil lijkt te krijgen. Oh my…

Lugubere gevolgen

Na verloop van tijd begint Sasha bijzondere karaktereigenschappen te vertonen. De hartpatiënte blijkt deze te hebben overgenomen van Becky, wat iedereen (duh!) de stuipen op het lijf jaagt. Als Nancy en Sasha elkaar eindelijk ontmoeten, ontdekt Nancy dat haar dochter minder dood is dan ze dacht. Op de VIVA-redactie krijgen we spontaan zweetoksels van dit bijzonder enge verhaal…

Trauma

Leah Rachel, regisseur van de serie, vertelt: ‘Het is psychologische horror, een verhaal dat de verschillende manieren verkent waarop we trauma metaboliseren. Wat als een zeer menselijk gefundeerd verhaal begint, wordt al snel een stuk vreemder en verwarrender dan je had verwacht.’ Be prepared, dus. Een trauma oplopen bij het zien van de serie willen we natuurlijk voorkomen…

Chambers is vanaf 26 april te bingen op Netflix. Bekijk hieronder vast de trailer: