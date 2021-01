Watch and learn: Spanx-CEO Sara Blakely deelt briljante levenslessen

In onze wildste dromen zijn we al lang en breed CEO van ons eigen bedrijf, hebben we meerdere boeken geschreven en telt onze bankrekening miljoenen. Maar dóen? Ho maar. Een herkenbaar punt voor Spanx-CEO Sara Blakely, die zonder enige hulp een miljoenenbedrijf opzette. Om haar fans moed in te spreken, deelt ze op Instagram briljante levenslessen.

Denk niet aan Tony Robbins-taferelen, maar aan geschreven pep talks, levenslessen en carrièretips om de stap te zetten waar je al zo lang over droomt.

Miljoenenbedrijf

Het merk Spanx ken je vast wel: het Amerikaanse corrigerende ondergoed is razend populair. Ten tijden van de lancering van haar bedrijf was Sara Blakely de eerste die dergelijk ondergoed op de markt bracht. Er werd dan ook niet in haar idee geloofd, maar zij zelf voelde aan alles dat het een succes zou worden. Het resultaat? Een imperium dat goed is voor meer dan een biljoen (!) dollar.

Ludieke levenslessen

Omdat ze maar al te goed weet hoe eng het is om een stap te zetten en je op nieuw terrein te begeven, maar ze ook weet wat voor groots resultaat dat kan opleveren, strooit Sara op ludieke wijze met levenslessen. Met een selfie met telkens een andere theemok, welteverstaan. De drinkbeker is altijd voorzien van een quote, en het bijschrift lees altijd bemoedigende woorden of een goedbedoelde schop onder je kont.

Day one of one day

‘Het verschil tussen mensen die hun dromen verwezenlijken en degenen die dat niet doen, is simpel … actie. Het gaat niet om briljante hersens, of een hoop geld of een hoop ervaring. Het gaat over actie. Spanx viert dit jaar haar 20-jarig bestaan ​​en ik zal je vertellen, twee decennia geleden was ik nog maar een meisje met een waardeloze baan en een gek idee. Ik had niet veel geld, ervaring of kennis van de branche. Maar ik besloot ervoor te gaan’, begint ze.

‘Ik had gemakkelijk achterover kunnen leunen en kunnen zeggen … one day. Ik had kunnen blijven dromen, hopen en wensen. Maar in plaats daarvan begon ik te doen. En dat maakte het verschil. Dus wat gaat het worden? One day, of day one?

Bron: Instagram | Beeld: ANP