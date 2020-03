Gedwongen mandarijnen en ongemakkelijke vragen: speeddates ‘BzV’ weer groot succes

De speeddates in BZV zijn misschien wel het leukste om naar te kijken. Slaat de vonk hier al over of is het ultiem ongemakkelijk? Geert, Geert Jan, Jan (kan iemand even zeggen dat deze namen heel verwarrend zijn?), Annemiek en Bastiaan deden in ieder geval hard hun best om in vijf minuten iedereen zo goed mogelijk te leren kennen.

Toch verloopt niet alles even soepel. Want wat een gracieuze entree had moeten zijn van de vijf boeren, liep helaas volledig in het water. En euh, niet al de mannen van Annemiek leken op de foto. Welkom bij Tinder in het echt.

Wanneer je erachter komt dat een brief net zo misleidend kan zijn als Tinder. #bzv #boerzoektvrouw pic.twitter.com/xjCBjE6nCw — Maarten (@ed_voyeur) March 1, 2020

voor een kerel die ze nog nooit ontmoet hebben. 😂#bzv #boerzoektvrouw pic.twitter.com/wlaOIQw2u4 — Doret🙋🏼‍♀️ (@hetiswa) March 1, 2020

Speeddates BzV

En dan is het tijd voor de speeddates. Boeren klaar, daten maar. In slechts vijf minuten krijgen alle kandidaten de tijd om elkaar goed te leren kennen. En wat doet Geert Jan? Geert Jan gaat eerst even lekker een mandarijntje pellen voor zijn dames. Of ze nu willen of niet. ‘Mandarijntje? Nee? Zal ik ‘m voor je pellen?’ Geert (niet te verwarren met Geert Jan of Jan) besluit ondertussen zijn vrouwen te vragen of ze wel echt alleen zijn. Snapt de boer het concept van het programma?

Wel knap dat Geert Jan in vijf minuten tijd een mandarijn kan pellen. Ik rol zo’n ding minstens twee minuten door mijn handen, haal de schil eraf en ben dan nog minstens een kwartier bezig met die witte stukjes weghalen. 😂 #boerzoektvrouw #bzv — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) March 1, 2020

Ze blijven maar komen, de wijsheden van Geert. #bzv pic.twitter.com/DfanVr6t77 — Marlot van Lit (@marlotishier) March 1, 2020

Sokken

Ook Bastiaan, Annemiek en Jan mogen hun ‘uitverkorenen’ leren kennen. Soms spatten de vonken er vanaf, anderen nemen sokken mee als cadeautje. Enfin, de boeren moeten hun keuze te maken en dat blijkt voor de een knap lastig, terwijl de ander zonder moeite vijf deelnemers selecteert. Maar kijkers zien een andere match wel zitten: Annemiek en Bastiaan lijken het namelijk wel héél goed te kunnen vinden. Boerin zoekt boer, anyone?

Ben vast niet de enige die het in twee seconden zag, hét stel van dit seizoen #boerzoektvrouw #bzv Bastiaan 💘 Annemiek stop maar met zoeken 💞 het is er al… — Gewoonmaareenmens (@gewoonmens) March 1, 2020

Annemiek: “meestal bepaal ik in 2 minuten of een man het is of niet” Is nog alleen.#bzv #boerzoektvrouw pic.twitter.com/tnXhjPezkq — Roos (@Krullenboel_) March 1, 2020

Wanneer je met je beste vriendin in een projectgroepje op school werd geplaatst. #bzv #boerzoektvrouw pic.twitter.com/rU1sjElf9f — Evelien Berkemeijer (@EvelienBerkie) March 1, 2020

Groeps knuffel 🤮 over 2 weken steken ze elkaar een mes in de rug #boerzoektvrouw #bzv pic.twitter.com/7oHjRVHMfK — tante Pieps (@Tantepieps) March 1, 2020

Bron: Libelle