Speelde Zach een typetje in ‘Temptation’? ‘Dit kan gewoon niet waar zijn’

De komst van Zach en Simone zorgde voor veel ophef in Temptation Island. De ‘CEO van Fuckboy Airlines’ leek namelijk wel zelf een verleider! De twee blijven benadrukken dat ze wel degelijk een koppel zijn, maar speelt Zach dan een typetje of is hij echt zo?

Belgische zender VIJF reageert op geruchten ‘nep-koppel’ Zach en Simone

Verleidster Romee snapt de verwarring wel, zo verklaart ze in Temptation Gossip. ‘Ik snap zeker dat mensen denken dat Zach een acteur is. Dat idee had ik eigenlijk zelf ook in het begin’, aldus de blondine. ‘Meer omdat hij zoveel bullshit praatte vanaf het moment dat hij binnen was, dat ik dacht: dit kan gewoon niet waar zijn.’

Zach typetje

Helemaal zichzelf is Zach volgens de verleidster dan ook niet. ‘Ik vind wel dat Zach een beetje een typetje speelt. Als de camera’s uit waren was hij veel liever, gezelliger en deed hij een beetje knuffelen. En als de camera’s dan aangingen, nam hij wel weer een beetje afstand en ging hij weer van die achterlijke dingen zeggen.’

Niet vergeven

Voor Simone heeft ze ook nog een duidelijke boodschap. ‘Als ik Simone was zou ik hem zeker niet vergeven. Want als hij zich al zo gedraagt na een paar dagen met camera’s, hoe zou hij zich dan gedragen als je er niet bij bent en er zijn geen camera’s?’ Fair point. Typetje of niet, Zach is in ieder geval behoorlijk over de schreef gegaan én lijkt al gespot met een nieuwe vlam.

Bron: Boulevard | Beeld: RTL