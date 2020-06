De hilarische spelshow ‘Floor is Lava’ is razend populair op Netflix

Roepen wij ‘The floor is lava!’ dan is de kans groot dat jij bovendak zoekt op een stoel, tafel of misschien wel een kast. Het spontane spel – dat garant staat voor hilarische taferelen – nam twee jaar geleden een vogelvlucht op social media. En aangezien het kind in ons altijd blijft voortleven, is het dus niet heel gek dat de nieuwe spelshow ‘Floor Is Lava’ de best bekeken show op Netflix is.

Floor Is Lava

In Floor Is Lava strijden drie teams tegen elkaar in verschillende kamers vol hindernissen met, jawel, lava op de vloer. Oké, geen echt vulkanisch lava, dat zou een beetje grimmig en vooral héét zijn, maar je begrijp wat we bedoelen. En je kent de regels: wie het lava aanraakt, is af. Het team dat het minst in de rode vloeistof (is het water?) valt en de meeste punten verzamelt, wint de grote prijs van 10.000 dollar.

De spelshow staat sinds drie dagen op Netflix. Tijdschrift Forbes weet te melden dat de show op de eerste dag al meer bekijks trok dan de serie die al weken het populairst is, namelijk 13 reasons why. En als je een beetje van statistieken houdt, dan kunnen we je melden dat Tiger King het absolute record in handen heeft. Die serie stond 27 dagen op de koppositie.

