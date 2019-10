Spice Girl Geri als Peaky Blinders is alles wat je wil zien vandaag

Zeggen wij Geri Halliwell, dan zeg jij ultrakort latex jurkje met de Britse vlag. Want zeg nou eerlijk, van alle Spice Girls was Geri toch een beetje het paradepaardje als het gaat om gewaagde outfits. Niet zo gek dat ze zichzelf weet te overtreffen voor Halloween. Geri Horner als Tommy Shelby van Peaky Blinders? On-her-ken-baar.

Geri als Peaky Blinders

Het petje, het driedelig pak, het zakhorloge en zelfs een paard. Geri haalt alles uit de kast om zich te voegen bij de populairste gangsters van de Britten. Bij haar post schrijft ze: ‘Ready for Halloween? By order of the Peaky Blinders.’

Hiermee laat Geri nog maar weer eens zien wat nou echte girl power is. We bedoelen, doet jou dit ook niet denken aan Jeanne d’Arc, die zich verkleedde als man om maar mee te kunnen vechten? Hear hear, Geri, voor ons ben je net zo machtig als Tommy Shelby.

Bron: Grazia UK | Beeld: Getty Images