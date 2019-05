Spice Girls dragen één miljoen Swarovski-kristallen tijdens hun tour

De Spice Girls zijn gestart met hun reünietournee, maar alhoewel fans over het algemeen niet te spreken zijn over het geluid, lijken de peperdure outfits van de dames just fine. En dat mag ook wel, want volgens The Hollywood Reporter zijn er maar liefst één miljoen Swarovski-kristallen verwerkt in de 100 verschillende kostuums van Emma Bunton, Geri Horner, Mel B. en Mel C. en hun dansers.

Droom

De Engelse ontwerpster Gabriella Slade heeft maandenlang nauw samengewerkt met de Spice Girls om hun iconische jaren 90-looks in een nieuw jasje te steken. ‘Het is een droom om de kostuums voor deze tournee te mogen ontwerpen en om samen te werken met deze briljante vrouwen. Het gebruik van Swarovksi-kristal is heel belangrijk als je een goede popshow wilt neerzetten, het haalt de outfits echt op. Zelfs achterin de zaal of het stadion kun je de pakken die ze dragen nog zien’, zegt Slade.

Geluid

De aftrap van de reünietournee van de Spice Girls viel niet bij alle fans in de smaak. Op socale media hebben meerdere fans hun beklag gedaan over de ‘vreselijke’ geluidskwaliteit van de show in Dublin.

‘Er is iets mis als de menigte bij het concert van de Spice Girls gaat zitten, want niemand weet welk nummer wordt gezongen, omdat het geluid zo ontzettend slecht is’, schrijft een teleurgestelde fan op Twitter. ‘Het zou fijn zijn als iemand de geluidstechnici vertelt dat het publiek ze niet kan horen’, schrijft een ander. Er zouden zelfs bezoekers uit onvrede het stadion hebben verlaten, meldt de Daily Mail.

Mel B. reageerde zaterdagochtend in haar Instagram Stories op de commotie. In de video bekent ze dat er inderdaad geluidsproblemen waren tijdens de show, maar verzekerd ze haar fans dat de kwaliteit de volgende keer beter zal zijn. ‘We zien jullie in Cardiff en hopelijk zijn de zang en het geluid dan veel beter’, zei ze in de video.

Echter, in Cardiff was het geluid er niet beter op en weer lieten teleurgestelde fans zich hierover uit op sociale media. ‘Zo teleurstellend als je zoveel hebt betaald voor een unieke ervaring’, klonk het op Twitter. ‘Belachelijk dat jullie niets aan het geluid hebben gedaan na de klachten over de eerste show van vrijdag’, vindt iemand anders.

Reünie

Het hele idee van een reünie is dat iedereen aanwezig is, maar helaas heeft Victoria Beckham afgehaakt. De Posh Spice wil zich focussen op haar kids en modebedrijf. De andere Spice Girls bezoeken met hun tournee in totaal dertien steden in Ierland, Engeland, Schotland en Wales. Op 15 juni sluiten af in Londen. Nu maar hopen dat het geluid wel beter wordt tijdens hun andere shows!

