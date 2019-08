Oh jee: is het nu alweer hommeles bij de Spice Girls?

Hoewel de Spice Girls elkaar weer helemaal gevonden leken te hebben – bedoel, er was zelfs sprake van het uitbrengen van nieuwe hits – lijkt er nu alweer hommeles te zijn ontstaan binnen de groep. De reden? De tour ‘Down Under’.

Volgens The Daily Telegraph zet de Britse popgroep namelijk een streep door hun plannen om door Australië te gaan toeren. Dit zou zijn vanwege onderhandelingen met Australische promoters, die van meet af aan moeite hadden om Geri Horner-Halliwell aan boord te krijgen.

Weigeren

De kink in de kabel is in dit geval vooral dan ook Ginger Spice. Volgens de krant zou Geri geweigerd te hebben te tekenen voor een concertreeks in Australië, ‘omdat ze het geld toch niet nodig heeft’. Geri is na Victoria Beckham de rijkste Spice Girl en is goed voor 51 miljoen euro.

Niks vastgelegd

De verhalen dat de Spice Girls naar Australië zouden komen, werden (as always) gevoed door Mel B, die tijdens de laatste reünieshow in Londen tegen het publiek riep: ‘We zien jullie in februari in Australië!’ Scary Spice, toch al de meest loslippige van het stel, bekende later in een Engelse ochtendshow dat er nog helemaal niets vastgelegd was. ‘Ik dacht, als ik dat gewoon publiekelijk roep, dan gaat de rest van de band ook wel mee.’

Bron & beeld: ANP