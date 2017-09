Spice it up: deze condooms smaken naar chilipeper

Vind jij dat het er bij jou tussen de lakens wel wat heter aan toe mag gaan? Dan heb je maar één ding nodig: de nieuwe condooms van Karex.

Chocola, aardbei, appel en zelfs cola: al jarenlang zijn er condooms in alle smaken op de markt. Maar het Maleisische condoommerk Karex komt nu met een wel heel bijzondere variant op de proppen: condooms met een vleugje chilipeper. Say what?!

De nieuwe condoomsmaak is gebaseerd op het typisch Maleisische gerecht nasi lemak: een rijstgerecht met kokosmelk, anchovis, pinda’s, gekookt ei, plakjes komkommer en – jawel – pittige chilipeper. Oorspronkelijk werd dit vooral als ontbijt gegeten in de arme wijken, maar inmiddels vind je het gerecht overal in het land en is het zelfs tot in de luxere restaurants doorgedrongen.

Aan de lancering van de condoom is een periode van zes maanden testen vooraf gegaan. Het resultaat: een licht naar kokos ruikende condoom met chilismaak, omgeven door een laagje glijmiddel dat ook nog eens warm wordt.

Momenteel liggen de condooms nog niet in de winkel, omdat het verpakkingsproces nog gaande is. Waarschijnlijk kunnen we ze in november of december verwachten.

Durf jij ze te testen?

