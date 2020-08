Spiderman? Spider-Woman! Tijd voor een nieuwe, vrouwelijke actieheld

Spiderman? Nee, Spider-Woman! Het is tijd voor een nieuwe, vrouwelijke actieheld. Vinden wij en vindt Marvel gelukkig ook.

Lees ook:

Pardon!? Deze acteurs cashten bizarre bedragen voor één film

Bronnen vertellen namelijk aan Variety dat actrice en filmmaker Olivia Wilde een nieuwe Marvel-film gaat regisseren. Hierin een keer geen man in de lead, maar een vrouw. Hoera!

Spider-Woman

Het zou om een film rond het personage Spider-Woman gaan, hoewel ook dit niet is bevestigd. Het gerucht, dat al maanden de ronde doet, wordt levend gehouden door Olivia Wilde zelf. Op Twitter plaatste ze een spinnetje bij een nieuwsbericht over de film. Zou het dan toch?

Vrouwen als superheld

Dit gaat overigens niet de eerste keer zijn dat een vrouw de hoofdrol in een Marvel-film speelt. De eer was in 2019 aan Brie Larson. Zij speelde Captain Marvel in de gelijknamige film. Een historisch moment! De film werd (natuurlijk) een groot succes. Genoeg bewijs dus, zou je zeggen, dat we meer vrouwen in superheldenfilms willen zien.

Wonder Women

Want hoe tof was deze, het geweldige Wonder Woman. De niet te vergeten superheldenfilm – van een van de eerste vrouwelijke helden in de strips – blies ons in 2017 helemaal weg (hoewel de film al eens eerder in de jaren 70 verscheen). Actrice Gal Gadot nam in de nieuwe versie de rol van superwoman op zich en dat deed ze geweldig. We wachten nog steeds op het vervolg…

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: NU.nl | Beeld: Getty Images