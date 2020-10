Spiegelbeeld, vertel eens even: dit zijn alle hints uit ‘WIDM’ aflevering 5

Je kunt veel zeggen, maar de makers van WIDM laten weinig tot niks aan het toeval over. En het feit dat je nu regelmatig dingen in spiegelbeeld ziet, móet toch wel een hint zijn. Dit zijn alle aanwijzingen van aflevering vijf van het razend populaire programma.

Lees ook:

Deze opdracht in ‘WIDM’ was bijna in het water gevallen

Want oh de spiegels, de spiegels. Het houdt niet op met deze toch wel redelijk opvallende aanwijzing. Patrick draagt tijdens de eerste opdracht dan ook een kist inclusief reflecterend stukje met daarop ‘Ik ben de Mol’ (wat hij vervolgens ook heel hard schreeuwt, verdacht verdacht).

PATRICK ROEPT KEIHARD 'IK BEN DE MOL'. 😂 #widm — Judith (@judithblogtsolo) October 3, 2020

Spiegelbeeld WIDM

Maar ook Nikkie is weer bezig met haar reflectie: in een van de tussenstukjes zien we haar zichzelf opmaken in een, jawel, spiegel. Tel daarbij op de aanwijzing naar de overige kandidaten voor Patrick, Peggy, Jeroen en Ron óók nog eens aan de achteruitkijkspiegel hangt en ja, tel uit je hints, euh, winst. Daarnaast vormen de kistjes in de eerste opdracht ook nog eens de letter ‘N’… We houden je in de gaten, de Jager.

Als je dit -90 graden roteert, zie je de B. De B van Bullshit #widm pic.twitter.com/fLXvXdBYXK — Noël van Rens (@NoelRens) October 3, 2020

Links of rechts

Ondertussen gaan Peggy en Patrick op de eerste T-splitsing gewoon even lekker naar rechts, wanneer ze eigenlijk naar links moeten. Toch komen ze wonder boven wonder wel op de juiste locatie aan. Verder houdt Nikkie de telefoon tegen haar oor aangedrukt, waardoor Tygo verder niet de aanwijzingen mee kan krijgen. Slim, slim.

Ter land, ter zee en in de lucht

Toch denken fans ook dat de laatste bloedstollende opdracht zomaar eens rechtstreeks zou kunnen wijzen naar Ron. Want moeten de kandidaten niet ter land, ter zee en in de lucht om Nikkie en Tygo te vinden? En laat meneer Boszhard nu nét dit programma ooit gepresenteerd hebben.

Een auto, een boot en een helicopter. Ter land ter zee en in de lucht! Ron is de mol #widm #moltalk — Hein (@heinheinheinhei) October 3, 2020

Patrick die pas na 100 meter beseft dat die man zijn arm vasthoudt is mijn favoriete moment van deze aflevering #widm pic.twitter.com/PQvLle1gEk — Dennis Gerritsen (@Dennboss) October 3, 2020

Enveloppen

Maar dan vooral belangrijk: de enveloppen. De Mol weet natuurlijk wat de beste positie gaat zijn om in te zitten, dus je wil als een razende dit briefje van tafel pakken. Wie dat deden? Nou, Nikkie, Jeroen en Patrick. Maar ja, wil je als Mol wel in de helikopter zitten, waarbij je vervolgens helemaal geen invloed meer hebt op of er wel of niet geld gepakt kan worden? Misschien wil je juist wel in het team waarbij je geld ver links van je kan laten liggen, om zo je eigen hachje te redden (dus, Ron). Dus spiegelbeeld, wie is de Mol?

Bij opdracht 2 zegt Nikkie dat de mol weet wat in de envelop staat en dat de mol snel een envelop wilt pakken. Maar wie was degene die meteen een envelop pakte? Nikkie! #moltalk #widm — HutsAardappel (@HutsAardappel) October 3, 2020

Ik zat op Nikkie. Maar zouden ze een mol scheiden van de groep en naar Elba verbannen? #widm #moltalk @WieIsDeMol — Christel van Weezel (@chrissie8D) October 3, 2020

Ron (opeens opgewekt): ‘We hoeven pas morgen om half negen met de boot. Misschien kunnen we nu ergens gaan eten?’ We zijn allemaal Ron. #widm #wieisdemol — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) October 3, 2020

Tygo, die al een uur over de Middellandse zee vliegt: "huh, ik denk dat we naar een eiland gaan??????"#widm — Thijs (@TharusThijs) October 3, 2020

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Wie is de Mol Hints | Beeld: Still