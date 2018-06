In deze spijkerbroek loop je letterlijk in je blote kont

De spijkerbroek met gaten is bijna niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Sommige broeken bestaan inmiddels bijna meer uit gat dan uit spijkerbroek. Toch is deze jeans wel echt een tandje erger wat betreft showing skin.

De oorspronkelijke Levi’s-spijkerbroek is door het merk Bless aan de zijkant opengeknipt en vervangen door doorzichtige stof waardoor je vrij zicht hebt op, jawel, het gehele been. Ondergoed is dus niet echt een optie als je dit exemplaar draagt. De broek is voor 212 euro te bestellen, wat een koopje is aangezien ie afgeprijsd is van 530 euro. Voor de liefhebbers dus, want ieder zo zijn ding. Wij vragen ons alleen af hoe het zit met inkijk aan de voorkant als je gaat zitten.

Bron: Newsmonkey | Beeld: Opening Ceremony, iStock