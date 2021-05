Bridgerton-fans unite, want er komen niet alleen drie nieuwe seizoenen van Bridgerton bij, we kunnen ons nu ook nog eens gaan verheugen op een spin-off van onze favoriete Netflix serie. Dat liet entertainmentwebsite ‘The Hollywood Reporter’ weten.

Er is nog niet veel over bekend, maar we hebben alle info die we maar konden vinden voor je op een rij gezet.

Spin-off Bridgerton

Waar gaat de spin-off dan over, zul je je afvragen. Het plan is, dat in de serie het verhaal van het personage Queen Charlotte wordt verteld. Dat speelt zich nog af vóór Bridgerton zelf. Het zal dus weinig te maken hebben met onze favo acteurs die in Bridgerton spelen, maar het schijnt dus dat het leven van de Queen een stuk duidelijker gaat worden voor ons.

Het script

Het script wordt geschreven door Shonda Rhimes, die grote bekendheid kreeg met series als Grey’s Anatomy en How To Get Away With Murder. Hoe de serie gaat heten, is helaas nog niet bekend. Maar, als we uitgaan van over wie de serie gaat, dan zal de naam vast iets te maken hebben met Queen Charlotte.

Best bekeken serie

Het populaire kostuumdrama Bridgerton gaat over de families Bridgerton en Featherington. De hoofdrollen worden vertolkt door onder anderen Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page en Jonathan Bailey. In april werd bekend dat er een derde en vierde seizoen van de serie komt (ons geluk kon niet op). En het was ook nog eens maandenlang de best bekeken serie op Netflix.

Vertrek Regé-Jean Page

Toch is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn rondom Bridgerton. Een paar weken geleden kwam het nieuws dat ‘Bridgerton’-hoofdrolspeler Regé-Jean Page niet terugkeert in het tweede seizoen, nogal hard aan bij vele fans. Volgens Shonda Rhimes was echter altijd al duidelijk dat Page maar één seizoen mee zou draaien. Maar de heftige reacties heeft ze niet aan zien komen.

Als we in de volgende seizoenen dan niet van Simon kunnen genieten, dan maar van de andere acteurs én dus de nieuwe spin-off serie die op komst is.

Bron: ANP | Beeld: Brunopress