Krijg je geen genoeg van La Casa de Papel? Er komt misschien een spin-off!

Heb je het vierde seizoen van La Casa de Papel inmiddels al helemaal weg gebinged? En de special over het succes van La Casa ook? Dan is het helaas weer afwachten tot de dag dat seizoen 5 en 6 te zien zijn op Netflix. Gelukkig is er goed nieuws: er komt waarschijnlijk ook een spin-off van van de ongekend populaire serie. Dat hebben de makers van La Casa de Papel laten weten.

De serie is razend populair en daarom denken de producent en showrunner van La Casa de Papel er over na over een spin-off. Kom maar door!

Spin-off La Casa de Papel

Producent Jesús Colmenar liet volgens Netflix Nederland tijdens een bijeenkomst met fans weten dat hij erover nadenkt om een spin-off van La Casa te maken. Wel deed hij er nog behoorlijk geheimzinnig over, want hij wilde niet verklappen welk personage centraal zou gaan staan in de spin-off. Onder de fans werd al gespeculeerd op welk personage de spin-off gebaseerd zou zijn. Zij hadden vooral Pedro Alonso in gedachte, die in de serie de rol van Berlijn vertolkt. Toch kon Colmenar dat niet bevestigen: “Iedereen heeft zoveel kracht gekregen, dat we bijna een spin-off van ieder karakter zouden kunnen maken.”

Hoofdpersoon

Alex Pina, de showrunner van de serie, heeft zich ook uitgelaten over een eventuele spin-off van La Casa. Ook volgens hem zijn er genoeg opties om de spin-off op te baseren. “Dat komt door de sterke identiteiten van de karakters. We hebben altijd gezocht naar karakters die complex zijn, dus ik denk dat bijna ieder karakter een kant heeft die we graag zouden zien in een spin-off.” Ook zei hij dat hij over ieder personage wel een spin-off zou willen schrijven.

