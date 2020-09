We waren even bang dat we dit jaar niet meer konden gaan genieten van een nieuw seizoen Temptation Island (VIPS.) De coronacrisis gooide flink wat roet in het eten bij het programma, waarvan de opnames altijd ergens op een verre tropische bestemming plaatsvinden. Maar met de versoepelingen die deze zomer voor de deur stonden én de uitspraken van Temptation Island VIPS-presentator Kaj Gorgels, kregen we toch weer hoop. En die hoop bleek terecht. Want gisteravond werd in RTL Boulevard groot nieuws bekendgemaakt: er komt een heuse Temptation Island spin-off genaamd Temptation Island: Love or Leave.

Make Temptation Great Again

Dus toch nog goed nieuws dit jaar. Hét sensatieprogramma waar iedereen naar uitkijkt is in een iets ander jasje gestoken. Voor de fans van de Amerikaanse variant van het programma kan deze dag helemaal niet meer stuk. De spin-off gaat namelijk heel erg lijken op Temptation Island USA!

Lees ook:

Waarom ‘Temptation USA’ 100x beter is dan onze variant

Liefdevol seizoen

Wat gaat er dan allemaal veranderen aan het populaire tv-programma? Er worden niet zomaar tientallen verleid(st)ers in de villa neergezet om de relaties van de stelletjes kapot te maken. Dit keer focust het sensatieprogramma zich echt op het vinden van de liefde. De kandidaten komen naar het zonnige Italië om erachter te komen of ze met de juiste persoon samen zijn. En de verleid(st)ers? Die gaan zelf ook opzoek naar de ware liefde. Het belooft dus een liefdevol seizoen te worden.

Meer diepgang

Er zijn verhalen naar buiten gekomen dat het realityprogramma in het echt niet zo ‘real’ is. Ook daar wilden de makers met de spin-off wat aan veranderen. De koppels krijgen in deze versie de vrijheid om te zien of ze daadwerkelijk elkaars liefde van hun leven zijn. De dates zullen daarom ook veel meer diepgang hebben, zodat de kandidaten de kans krijgen om een diepere connectie aan te gaan, en ze aan het einde van de rit de juiste beslissing kunnen maken.

Nieuw presentatieduo

We benoemden al eerder dat presentator Kaj Gorgels geheimzinnig had gedaan over een nieuw seizoen Temptation Island. Hij is dan ook zeker van de partij bij Temptation Island: Love or Leave. Helaas voor Yolanthe Cabeau – waarmee Kaj samen de presentatie voor het VIPS-seizoen deed – is er voor de spin-off een nieuwe presentatrice aangeschoven. Niemand minder dan Monica Geuze mag het nieuwe programma aan elkaar gaan praten. “Dit is een droom die uitkomt. Ik volg al jaren alle edities van Temptation Island en nu mag ik dit nieuwe seizoen met mijn beste vriend presenteren”, vertelt de vlogster.

Tropisch Italië

Op beide Instagram-accounts is te zien dat het presentatieduo op dit moment al in Italië zit voor de opnames. We zitten momenteel in Italië voor opnames en alles ziet er zó mooi en romantisch uit. Ik heb er enorm veel zin in”, aldus Monica. Ook Kaj kan niet wachten tot het programma begint en het op Videoland te zien is. “Dit is er ook eentje voor in de boeken, omdat het een totaal nieuw concept is.”

Temptation Island: Love or Leave is vanaf november exclusief op Videoland te zien.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Flaironline.nl | Beeld: Temptation Island: Love or Leave, Instagram