Series die zich afspelen in een klein gehucht waar iedereen elkaar kent. Met idyllische dorpse tafereeltjes als achtergrond en bol van clichés. Oftewel de zogenoemde small town dramaseries: wij houden ervan. De nieuwste aanwinst in deze categorie? Spinning Out op Netflix.

Spinning Out

Netflix’ Spinning Out is wat je noemt een typische ‘small town’ serie. Het speelt zich af in een piepkleine gemeenschap in Hawkley, Idaho. Daarbij mag je denken aan besneeuwde bergtoppen, skipistes en kunstschaatsen. Heel veel kunstschaatsen. Hoofdpersonage Kat Baker wil namelijk niets liever dan zich als kunstschaatser plaatsen voor de Olympische Spelen.

Bipolaire stoornis

Máár, Kat heeft te maken met flink wat hobbels op de weg. Niet alleen moet ze nog bijkomen van een flinke val op het ijs tijdens haar vorige selectieronde. Ook moet ze opboksen tegen haar fanatieke moeder die kampt met een bipolaire stoornis. Zelf kampt Kat ook met een bipolaire stoornis en dat zet de onderlinge verstandhoudingen met moeder, zusje Serena (die zich óók wil kwalificeren voor de Spelen #concurrentie), vriendin Jenn en potentiële vriendjes op scherp. Decor van dit alles is het Pinecrest Ski Resort, een luxeoord vol lodges, bars en cocktails.

Pinecrest Ski Resort

Over die locatie: wie zin heeft in winterse vibes wil direct een enkeltje naar Hawkley, Idaho boeken. Het Pinecrest Ski Resort bevindt zich onderaan een prachtige piste en is een waar winter wonderland. Althans, dat is wat de makers je laten denken. In de Amerikaanse staat Idaho ligt namelijk geen plaatsje genaamd Hawkley. En wat betreft het Pinecrest Ski Resort, ook dit bestaat niet.

Sun Valley

Vermoedelijk is het resort geïnspireerd op het Sun Valley Resort, dat wel daadwerkelijk bestaat. Immers, de eerste aflevering heet ‘Now entering Sun Valley.’ Op de website van de Sun Valley Lodge wordt het resort omschreven als een ‘all-season family resort destination for skiing, snowboarding, dining, shopping, golf, ice skating and recreation.’ Dat maakt het de perfecte inspiratie voor het fictieve Pinecrest Ski Resort. En nu denk je vast dat de sprookjesachtige serie is opgenomen in Sun Valley Resort of laat staan in Idaho, maar nope, niets is minder waar.

Waar is Spinning Out dan opgenomen?

De opnames vonden namelijk plaats in een heel ander land, namelijk in Canada. Wie Kaya Scodelatio (Kat Baker) volgt op Instagram kan zien dat ze voor de opnames van Spinning Out plaats vonden in het Blue Mountain Village ski resort. Uit posts van andere castleden blijkt dat de zogenaamde Pinecrest schaatsbaan in Orangeville, Ontario in Canada staat. Kortom: het sprookjesachtige dorpje Hawkley en het romantische Pinecrest ski resort bestaat niet. Toch maakt dat Spinning Out niet minder leuk: op IMDB is de serie zelfs beoordeelt met een 7.9.