Verdachte actie: verruilt Splinter hier kledingstukken in WIDM?

Ja hallo, welkom in de Splinter-tunnel bij WIDM. De schrijver is verdachter dan verdacht, zeker als we je vertellen wat hij heeft geflikt bij de allereerste opdracht. Tel daar de vorige hints bij op en ik heb het volste vertrouwen dat ik de Mol dit jaar eíndelijk ga ontmaskeren.

Molloot Wouter zet elke week in een video de belangrijkste hints op een rijtje en hoe konden we deze actie over het hoofd zien. Splinter zou namelijk gewoon vol in het zicht gemold hebben.

Splinter verdacht WIDM

In Steen Goed was het natuurlijk de bedoeling dat de kandidaten de correcte kledingstukken richting het plafond wisten te hijsen. Nu ging daar vanalles fout (van verkeerde codes doorgeven, wazige communicatie, noem het maar op) en was iedereen wel een beetje verdacht. Maar deze aanwijzing maakt dat we Splinter éxtra in de gaten gaan houden.

Truitje daar, broek hier

Renée was natuurlijk lekker warrig bezig met alle kledingstukken, maar het is vooral Splinter die deze opdracht in het honderd heeft laten lopen. Want hoewel Chabot eerst nog een roze T-shirt uit een kluisje grist, is dat item even later nergens meer te bekennen en stuurt hij de actrice naar boven met slechts twee andere stukken. De schrijver werd natuurlijk een behoorlijke tijd alleen gelaten in deze ruimte, dus het zou zomaar kunnen dat hij hier zijn slag heeft weten te slaan. En dan is het ook niet zo gek dat er maar weinig geld is binnengeharkt. Ontzettend verdacht, die Splinter in WIDM. Maar ja, wie niet.

Bron: Superguide | Beeld: Still