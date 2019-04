Spoiler alert: 8 verwijzingen die je miste in de eerste aflevering van ‘Game of Thrones’

Het was tergend lang wachten, maar maandag was het ein-de-lijk zover; het laatste seizoen van de legendarische serie Game of Thrones ging in première. En wees er maar zeker van dat het wachten de moeite waard was.

Pas op: het volgende artikel bevat spoilers over aflevering 1 van seizoen 8 van Game of Thrones

Na twee jaar (!) wachten werden de trouwe GoT-fans eindelijk beloond met de eerste aflevering van seizoen 8. Helaas is het een mes dat aan twee kanten snijdt, want dit is meteen ook het allerlaatste seizoen van Game of Thrones. Eindelijk krijgen we the end game te zien; de onherroepelijke strijd tussen The Seven Kingdoms en The White Walkers. Maar deze acht details ontgingen je misschien door je enthousiasme tijdens de eerste aflevering, daarom zetten wij ze even op een rijtje.

1. Intro

Er is heel veel veranderd in Westeros en dat is ook meteen te zien in de intro. In plaats van de imposante muur van ijs, zien we nu een groot gapend gat en is er geen sprake meer van the other side of the Wall. Ook op de banden rondom de astrolabe staan nu nieuwe gebeurtenissen, waaronder de geboorte van Daenerys’ draken.

2. Winterfell

In deze eerste aflevering van het laatste seizoen, grijpen de makers terug naar het allereerste seizoen, waar het allemaal begon in Winterfell, de thuis van de Starks. Net zoals in de allereerste aflevering, waar koning Robert Baratheon en Cersei Lannister naar Winterfell reizen om Ned Stark te vragen ‘Hand of the King’ te worden, rijden in deze eerste episode Jon Snow en Daenerys Targaryen aka the Mother of Dragons Winterfell binnen.

De intrede in Winterfell is in beide seizoenen op dezelfde manier gefilmd en ook dit keer is er een nieuwsgierige jongen die de torens opklimt om te kijken wie eraan komt, net zoals Bran dat deed in seizoen een. Zij die écht goed opgelet hebben, hoorden dat die twee scenes zelfs exact dezelfde muziek hebben.

3. Kruisboog

Halverwege de aflevering zien we hoe Qyburn, Cersei’s vertrouweling en tevens ook haar ‘Hand of the Queen’, Bronn benadert terwijl hij, euhm…, bezig is in het reeds bekende bordeel. Qyburn geeft hem een kruisboog en vertelt dat Cersei wil dat Bronn haar broers ermee vermoord. De true GoT-fans weten natuurlijk dat Cersei dit specifieke wapen heeft gekozen omdat haar broer, Tyrion Lannister ook een kruisboog gebruikte om hun vader te vermoorden. Terwijl hij op de wc zat.

4. Ritje maken?

De twee lovebirds, Jon en Dany, maken deze aflevering een wel héél spectaculair toertje. Elk vliegen ze op één van Daenerys’ draken, een beetje à la ‘Hoe Tem je een Draak’. Jon kruipt op de rug van Rhaegal, de draak die vernoemd is naar Rhaegar Targaryen, die op zijn beurt dan weer Jon’s vader is. Dat weet hij op dat moment natuurlijk nog niet, maar wekt wel de impressie dat de draak zelf aanvoelde dat Jon een Targaryen is.

5. Eddie

Terwijl Bronn bij enkele vrouwen van plezier vertoeft, kunnen ze niet ophouden over Eddie, een soldaat die in het gevecht tegen Daenerys gedurende The Spoil of Wars, zijn beide oogleden kwijt is geraakt. Wel euh, weet je nog toen Ed Sheeran in de eerste aflevering van seizoen 7 heel even een verschijning maakte? Bye Eddie.

6. Symbolen

Tegen het einde zien we ‘ex-wildling’ Tormund en Beric, de een-oog’ige volger van de zogenaamde Red God, binnendringen in Last Hearth, het kasteel van de Umbers. Iedereen is afgeslacht en binnen vinden ze de jonge Ned Umber vastgenageld aan de muur met afgehakte armen rond hem heen geplakt in een soort draaikolk. De oplettende zielen merkten op dat het niet zomaar een barbaarse daad was, maar dat we het draaiende symbool al eerder gezien hebben. Onder andere in de grotten waar ze de tekeningen vonden van de First Men. De draaibeweging lijkt nu een vast symbool te zijn geworden van de White Walkers.

7. Blij weerzien

Ook bij de hereniging van Arya en Jon hebben de makers goed gekeken naar de allereerste aflevering van de hitserie. Jon en Arya knuffelen op éxact dezelfde manier en hebben het ook weer over sting, het zwaard dat Jon aan zijn halfzus (eigenlijk is ze zijn nichtje, maar dat weet hij nog niet) gaf toen hij vertrok naar de Muur. De twee hadden elkaar sindsdien niet meer gezien.

8. ‘An old friend’

Tot slot zien we Bran op het einde buiten zitten in zijn rolstoel. Wanneer iemand hem vraagt wat hij daar doet, antwoordt hij: ‘I’m waiting for an old friend’. Niet veel later zien we hoe Jaime Lannister Winterfell binnenwandelt. De blik die de twee wisselen gaat door merg en been. Sinds Bran de Three-eyed-raven is geworden, herinnert hij zich natuurlijk wel dat Jaime degene is die hem van de toren duwde, al die jaren geleden.