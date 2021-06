De islanders zitten al twee weken op het liefdeseiland, maar worden er zeker niet gespaard. Naast het vinden van ware liefde, ontstaan er ook vriendschappen voor het leven. Maar, dat is niet helemaal het doel van het eiland der liefde.

Let op: dit artikel bevat spoilers!

Vuurkorf

Maandag was het weer tijd voor een vuurkorf ceremonie, die vrij onverwachts kwam voor de islanders. Sarah was er immers nog maar een dag. Deze keer waren de heren aan zet, al waren de keuzes niet al te verrassend. Vooral de laatste keuze van Jim was een spannende: hij twijfelde de laatste dagen over zijn vriendschapskoppel met Minn. Was het liefde of vriendschap? Als er tijd genoeg was, hadden ze dat graag willen uitzoeken. Helaas is tijd heel kostbaar op Love Island en schudde de nieuwe islander Sarah de boel op. Jim zag Sarah ook wel zitten en koos haar tijdens de emotionele vuurkorf ceremonie, waardoor Minn haar koffers moest pakken.

Onverwachte wending

Minns exit was niet de enige van de avond. Presentatrice Holly Brood meldt namelijk na het verdrietige nieuws dat er ook een koppel de villa zal moeten verlaten. De onverwachte wending luidt dat de koppels samen moeten overleggen wie dat zal worden…

Wie oh wie?

En dan is het zover… Ieder koppel vertelt om de beurt wie volgens hen Love Island moet verlaten. De koppels lijken het snel eens te zijn: Rosa en Fransesco hebben de liefde nog niet gevonden. Wanneer het de beurt is aan Rosa en Fransesco om hun keuze toe te lichten, gebeurt er iets bijzonders. Rosa: ‘We voelen de bui natuurlijk ook al hangen en ook wij moesten een keuze maken die niet makkelijk is. Maar we moeten ook eerlijk blijven naar onszelf en naar de anderen. Wij weten dat we in een vriendschapskoppel zitten en dit blijft ten slotte Love Island, dus het koppel dat wij naar huis gaan sturen, zijn wijzelf.’ Het dappere besluit van Rosa en Fransesco maakt veel los bij de islanders, het vertrek van de drie is dan ook een emotioneel moment.

Zelfliefde

Hoewel Rosa niet de liefde heeft gevonden waar ze eigenlijk voor naar Love Island kwam, heeft ze wel iets anders gevonden: ‘Ik kwam natuurlijk naar Love Island om de liefde te vinden. Die heb ik helaas niet gevonden, maar ik heb wel heel veel liefde voor mezelf gevonden en dat is iets wat ik voor altijd zal koesteren.’

Bron: Videoland | Beeld: RTL

