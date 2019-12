Sportieve voornemens: begin er nu al mee in plaats van in het nieuwe jaar

Volgend jaar ga je écht meer sporten. Minimaal twee keer in de week. Ergens weet je wel dat je dat vorige jaarwisseling ook tegen jezelf zei, maar nu moet het er echt van komen. Er is dan ook een reden dat je beter gewoon nu al kunt beginnen met je sportieve voornemens.

Natuurlijk is het stiekem iets wat je al wist en daarom een open deur, maar pas in januari je fitnessabonnement aanschaffen omdat dan het nieuwe jaar is ingegaan, slaat natuurlijk eigenlijk nergens op. Dat beaamt ook personal trainer Joran van Gompel. Wil je het gaan volhouden, zul je toch wel iets eerder moeten beginnen met je sportieve voornemens.

Sportieve voornemens

Want als je het op je lijstje met doelen zet voor 2020, is de kans groot dat je al halverwege de maand het sporten voor gezien houdt. Dat bleek ook uit onderzoek van Amazon: de helft van de 2.000 ondervraagden (in dit geval Belgen) stopte half januari al met naar de fitness gaan. Oeps. De reden? Een gebrek aan wilskracht, verveling, te weinig geduld of simpelweg terugvallen in oude gewoontes.

Gewoonte

En juist dat laatste is heel belangrijk om het wél vol te houden: maak er een gewoonte van om te gaan sporten. Van Gompel verklaart: ‘Het allerbelangrijkste is dat je van sporten een gewoonte maakt, en dat doe je niet in een-twee-drie. Het duurt minstens een paar weken, vaak zelfs langer. Voor wie nu begint met sporten, zal dat in januari dus nog geen gewoonte zijn. Maar dan ben je tenminste wel al op de goede weg nog voor de fitnessen overlopen. Je draai vinden in de sportschool voor de januaripiek begint, kan veel schelen.’

Maak tijd

Daarnaast raadt hij aan om tijd vrij te maken in je agenda voor sporten en het dan ook echt op te schrijven, net zoals je een afspraak met bijvoorbeeld de kapper in zou plannen. ‘Dan kan je die avonden of ochtenden de weken erna ook echt vrijhouden’, legt Joran uit. ‘Met iemand samen gaan sporten, helpt ook veel mensen. Omdat het dan (nog) meer een afspraak wordt die je niet wil afzeggen. Het wordt minder vrijblijvend op die manier, er is sociale druk. Voor wie zich geen raad weet in de fitness kan dat een personal trainer zijn, maar een vriend(in) is ook goed.’

Motivatie

Als je na 12 weken resultaat ziet, kan dat natuurlijk erg motiverend werken. Maar dat is meteen ook een grote valkuil voor veel mensen, want het is belangrijk je niet alléén daarop te focussen. Het sporten moet ook een verandering in je gedrag teweeg brengen. ‘Zodat je op termijn niet meer ‘moet’ gaan sporten maar ‘mag’ gaan sporten. Om tot die verandering te komen, moet je natuurlijk in de eerste plaats iets vinden dat je leuk vindt. Ga jezelf niet liggen afbeulen in de fitness als je dat vreselijk vindt. ’s Middags met je collega’s gaan wandelen of fietsen naar het werk is ook goed, zolang je maar iets van beweging doet op regelmatige basis.’

Laatste tip

Om af te sluiten heeft de personal trainer nog een laatste tip. ‘Ga rechtstreeks na het werk sporten als je er ’s ochtends geen tijd voor hebt. Thuis is er altijd wel iets om te doen en als je eerst wil koken en dan even op de bank gaat zitten, komt er zelden nog iets van.’ En, ga jij ook nu al beginnen?



Bron: HLN | Beeld: iStock