Shop hier de leukste sportkleding voor de beste prijs

Sporten blijft nou eenmaal niet onze favo bezigheid en om onze workout toch zo prettig mogelijk te maken, kopen we graag leuke sportkleding. Van sneakers met hippe prints tot comfi leggings, hier shop je sportkleding voor de beste prijs.

Speciaal voor jou stelt VIVA een aantal kortingscodes beschikbaar, waardoor jij bij de leukste sport-webshops altijd de best deal hebt. Zo wordt sporten misschien toch nog leuk.

NIKE

NIKE brengt elk seizoen een nieuwe collectie voor dames, heren en kinderen uit vol hippe trends en sportwear met de nieuwste technieken. Van nóg lichtere schoenen, tot zweetwerende hoodies en t-shirts die beter ademen tijdens het sporten. Daarnaast kun je met NIKE’s basiscollectie, de essentials, eindeloos combineren tot je uitkomt bij jouw perfecte outfit. Van sneakers en hoodies tot leggings en trainingsbroeken. Perfect voor zowel luierend op de bank als voor in de sportschool.

Under Armour

In Europa is de populariteit van merken als Puma, Adidas en Reebok enorm, maar Under Armour is in de VS tegenwoordig een van de populairste sportmerken en hoeft alleen NIKE nog voor zich te dulden. ‘Onze’ Memphis Depay is fan van het merk en ook populaire atleten als Andy Murray, Michael Phelps en Lindsey Vonn verbonden zich de afgelopen jaren aan Under Armour. Het populaire merk heeft het hele jaar door een groot aanbod aan sportwear waardoor je er tijdens het sporten áltijd fashionable uitziet.

JD Sports

Deze online sportshop is het walhalla voor iedere fitgirl. Van tops en sportbeha’s tot leggings en zwemkleding, bij JD Sports vind je het allemaal én deze sportkleding geeft jouw workout gegarandeerd een boost. Daarnaast heeft JD Sports ook nog een groot aanbod wat betreft hoodies, trainingsjacks en hippe sneakers, die jouw outfit helemaal afmaken. Na je workout houd je je sportwear gewoon lekker aan, want een comfortabelere outfit ga je niet vinden.

ASICS

Als je op zoek bent naar nieuwe sportschoenen op het gebied van hardlopen, fitness of veldsporten, dan ben je bij ASICS zeer zeker aan het juiste adres. Het merk is al jaren marktleider in allerlei verschillende sportschoenen en staat bekend om haar expertise over sporten en is altijd innoverend met de ontwikkeling van nieuwe schoenen. Ben je nou beginnend sporter of wil je meer uit je lijf halen? Op de webshop van ASICS kun je altijd terecht voor handige adviezen en tips, zodat je altijd de juiste gear hebt om gezond te sporten.

Reebok

Al jaren is Reebok een van de populairste sportmerken van Nederland, maar de laatste tijd ontpoppen ze zich tot waar crossfit-merk én organiseren ze de Reebok Crossfit Games. Naast de vele nieuwe sportkleding-, -schoenen, en accessoires in de collectie, verkoopt Reebok sinds kort ook een classic collectie. Je kan hier makkelijk alle classic modellen van de afgelopen jaren bestellen. Liever niet dezelfde schoenen als ieder ander? Bij Reebok laat je je schoenen personaliseren zodat je je nieuwste sneakers helemaal naar eigen smaak kunt stylen.

