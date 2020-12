Er is iets bijzonders aan de hand met al die Spotify Wrapped-lijstjes

Het is weer die tijd van het jaar waar je op Instagram nauwelijks aan ontkomt: Stories vol playlists waarin de meest gedraaide nummers en artiesten staan opgesteld. De Spotify Wrapped lijstjes worden gretig gedeeld.

Anyhow. Met die lijstjes is dus iets aan de hand. Want heb jij ooit gehoord van het muziekgenre ‘indie poptimism’, ‘nu jazz’, ‘vapor soul’, ‘escape room’ of ‘Midwest emo’? (Wij niet).

Niet in het ootje

Instagrammers en twitteraars verbazen zich massaal over hun eigen – kennelijk – nogal obscure muzieksmaak. Wat blijkt: we worden niet in het ootje genomen. Al die namen zijn wel degelijk bestaande genres op Spotify. In 2016 dook muziekjournalist Cherie Hu al in de Spotify categorieën toen ze zag dat haar meest beluisterde genre ‘escape room‘ was. Zo ontdekte ze het bestaan van ‘Every noise at once’. Dat is een soort gigantische verzamelbak van genres samengesteld door Spotify-scheikundige Glenn Mcdonald.

Slim algoritme

De playlists op Every Noise at Once kijken naar het geluid en de esthetiek van een nummer, maar ook waar het liedje vandaan komt. Die worden vergeleken met andere nummers. Door al die verschillende overeenkomsten ontstaat een algoritme waar het ene lied overloopt in het andere en je nummers ontdekt waarvan je nog niet wist dat je ze leuk zou vinden. Hoe niche dat liedje ook is.

In 2016 waren er nog ‘maar’ 1482 verschillende genres op Spotify. Nu zijn dat er 5071. Dat is niet zo gek, want er zijn steeds meer artiesten. Bovendien: als je gek bent van Lizzo, betekent dat niet dat je automatisch alle pop- of rapartiesten te gek vindt. ‘Sommige mensen denken misschien dat ze een raar genre hebben, maar het feit dat er een cluster is van luistergedrag betekent dat het genre wel degelijk een ding is. Ook al heb ik de naam misschien verzonnen’, zegt bedenker McDonald.

Kortom: het lijkt misschien heel pretentieus als iemand deelt dat ‘ie het meest naar ‘cinematic dubstep’ of ‘neo honky tonk’ luistert, maar dikke kans dat dat dus wel meevalt.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Third Culture Talks Podcast (@thirdculturetalks)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Pure wow | Beeld: iStock