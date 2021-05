Dít zijn de meest spraakmakende winnaars van het Eurovisie Songfestival

Sinds het eerste jaar dat de zangwedstrijd het Eurovisie Songfestival begon in 1956 hebben er behoorlijk wat landen tegen elkaar gestreden. En zijn er natuurlijk ook heel veel winnaars geweest. Wel 64 in totaal! Dat zijn er behoorlijk wat. We hebben de meest spraakmakende winnaars voor je op een rijtje gezet.

Van die 64 winnaars van het Eurovisie Songfestival waren er vijf Nederlands. Zo ging Corry Brokken er in 1957 met de winst vandoor met het nummer Net als toen, Teddy Scholten won in 1959 met Een beetje, Lenny Kuhr in 1969 met De troubadour, Teach-In in 1975 met Ding-a-dong en natuurlijk Duncan Laurence in 2019 met zijn prachtige nummer Arcade.

Spraakmakende winnaars van het Eurovisie Songfestival

Hoewel veel winnaars van het Eurovisie Songfestival slechts ‘one-hit wonders’ waren, betekende de winst van het festival ook een doorbraak voor artiesten als ABBA, de Ierse Johnny Logan (die maar liefst drie keer meedeed, en twee keer won) en Céline Dion die optrad namens Zwitserland. Ook de Nederlandse Duncan Laurence – de winnaar van 2019 – heeft zijn sterrendom te danken aan de Europese zangwedstrijd. We hebben de meest spraakmakende winnaars van het Eurovisie Songfestival op een rijtje gezet, van de eerste winnares ooit (Lys Assia) tot de bizarre Finse metalband Lordi. Herken jij ze allemaal nog?

Lys Assia (Zwitserland): won in 1956 met het nummer ‘Refrain’

Corry Brokken (Nederland): won in 1957 met het nummer ‘Net als toen’

Teddy Scholten (Nederland): won in 1959 met het nummer ‘Een beetje’

Lenny Kuhr (Nederland): won in 1969 met het nummer ‘De troubadour’

ABBA (Zweden): won in 1974 met het nummer ‘Waterloo’

Teach-In (Nederland): won in 1975 met het nummer ‘Ding-a-dong’

Johnny Logan (Ierland): won in 1980 met het nummer ‘What’s another year’ en in 1987 met ‘Hold me now’

Sandra Kim (België): won in 1986 met het nummer ‘J’aime la vie’

Céline Dion (Zwitserland): won in 1988 met het nummer ‘Ne partez pas sans moi’

Katrina & the Waves (Verenigd Koninkrijk): won in 1997 met het nummer ‘Love shine a light’

Sertab Erener (Turkije): won in 2003 met het nummer ‘Everyway that I can’

Lordi (Finland): won in 2006 met het nummer ‘Hard rock hallelujah’

Alexander Rybak (Noorwegen): won in 2009 met het nummer ‘Fairytale’

Loreen (Zweden): won in 2012 met het nummer ‘Euphoria’

Conchita Wurst (Oostenrijk): won in 2014 met het nummer ‘Rise like a phoenix’

Salvador Sobral (Portugal): won in 2017 met het nummer ‘Amar pelos dois’

Netta Barzilai (Israël): won in 2018 met het nummer ‘Toy’

Duncan Laurence (Nederland): won in 2019 met het nummer ‘Arcade’

Bron: Story | Beeld: Getty