De spraakmaker van deze week: hoogleraar Heleen Dupuis

Want: de emeritus hoogleraar medische ethiek Heleen Dupuis (75) ondertekende een petitie die bepleit dat anticonceptie onder bepaalde omstandigheden verplicht moet kunnen worden.

Kwetsbare vrouwen moeten worden verplicht tot het gebruiken van anticonceptie. Deze petitie overhandigde de ‘Beraadgroep verplichte anticonceptie’, met onder meer oud-kinderrechter Cees de Groot, vorige week aan de Tweede Kamer.

Petitie

De groep maakt zich hard om kinderen te beschermen tegen kwetsbare ouders die te maken hebben met verslaving, besmetting met hepatitis B en C of hiv, een psychiatrische stoornis, een verstandelijke beperking en bewezen kindermishandeling of -doodslag.

In Nederland zou het gaan om ongeveer tientallen mensen per stad. Voorstander van het pleidooi is Heleen Dupuis. In de tijd dat zij voorzitter was van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, ondervond ze enorme problemen bij vrouwen die bewezen niet in staat waren een kind op te voeden. Volgens Heleen is het ethisch verantwoord te voorkomen dat kwetsbare vrouwen ook kwetsbare kinderen krijgen.

En dat los je op door deze groep vrouwen te dwingen tot anticonceptie. In 2017 diende Cees de Groot een soortgelijk voorstel in. Na het besproken te hebben met diverse Kamerleden, hoorde hij er niets meer over. Met het oog op de komende verkiezingen hoopt de Beraadgroep dat de petitie voor een maatschappelijk debat zal zorgen. De meningen over de petitie zijn verdeeld.

Wat vindt Heleen Dupuis zelf?

‘Als voorzitter van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland heb ik veel situaties gezien waarin vrouwen door hun handicap niet kunnen zorgen voor hun kind. Een voorbeeld van zo’n zorgelijke situatie is een verhaal van een dertigjarige vrouw met dertien kinderen. Deze kinderen waren verwaarloosd en elf van de dertien zijn zelfs overgebracht naar een instelling voor gehandicaptenzorg.

‘Het gaat echt om het voorkomen van ernstig beschadigde kinderen’

Het initiatief van Cees de Groot zou ervoor kunnen zorgen dat een rechter in zo’n situatie een beslissing kan nemen. Het gaat dus echt om het voorkomen van ernstig beschadigde kinderen. Er zijn tegenstanders die zeggen dat je het recht hebt om een kind te krijgen, maar dat mag nooit ten koste gaan van het toekomstige kind.’

Wat vinden anderen?

Mr. Cees de Groot, initiatiefnemer petitie aan de Tweede Kamer

‘Projecten om mensen te stimuleren anticonceptie te gebruiken, werken in veel gevallen niet. Vrijwillige aanvaarding gebeurt in 70 procent van de gevallen. De overige 30 procent aanvaardt dit niet en zo ontstaan er problemen. Ook veel ouders van mensen met een geestelijke handicap maken zich zorgen over een toekomstig kind van hun zoon of dochter. Ze weten ook dat hun zoon of dochter niet voor het kind zal kunnen zorgen.

Een vergelijking is het grondrecht van vrijheid van beweging: je mag je verplaatsen tussen bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam. Maar als jij gevaar veroorzaakt, zoals te hard rijden, kun je gestopt worden. In dit geval is voortplanting een grondrecht, maar als jij een gevaar bent voor een toekomstig kind, door overdraagbare ziektes of door een verstandelijke handicap, moet de voortplanting verboden kunnen worden door de Tweede Kamer door middel van een nieuwe wet.’

