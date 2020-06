Lucy Liu zoals je haar nog nooit gezien hebt en Adrian Grenier zoals je hem nog nooit gezien hebt. Welkom bij ‘Stage Mother’, een feel good film in het teken van de LGBTQ+ community.

Wanneer de conservatieve, kerkkoorregisseur Maybelline uit Texas hoort dat haar zoon is overleden, pakt ze haar koffers en vertrekt ze naar San Francisco. Dat zit zo: Maybelline – type Dolly Parton, maar dan met bekrompen idealen – heeft al jaren geen contact meer met haar zoon. Haar zoon, homo en travestiet, heeft ze niet meer gesproken sinds hij uit de kast is gekomen en naar San Francisco is verhuisd. Maar omdat ze haar zoon toch een waardig afscheid wil geven, vertrekt ze halsoverkop naar de stad van de Goldeb Gate Brdige – tot afschuw van haar man, die nog bekrompener dan zijzelf is.

In San Francisco valt ze van de ene verrassing in de andere schok. Niet alleen arriveert ze te midden van pride month, iets dat uitbundig gevierd mag worden in de liberale stad. Ook komt ze erachter dat haar zoon de eigenaar was van Pandora’s Box, een club voor travestieten. En je raadt het al, voor een conservatieve, wereldvreemde vrouw als Maybelline is dit het meest spannende dat ze ooit heeft meegemaakt.

Maybelline erft de club en moet in deze rauwe, pittige nieuwe omgeving zich openstellen voor haar zoon’s nalatenschap. Dat lukt, al is het niet zonder slag of stoot, en Maybelline groeit zelfs uit tot moederfiguur van de flamboyante artiesten van de club, de artiesten die zoveel van haar zoon hielden.

Maar dan arriveert er een verrassingsbezoek en is de vraag: waar kiest Maybelinne voor?

De cast

De cast van Stage Mother zit bomvol A-sterren. We noemen een Lucy Liu, die dit keer geen actieheldin speelt á la Kill Bill of Charlie’s Angels, maar meer een alleenstaande moeder als Erin Brokovich. Ook zien we Adrian Grenier, beter bekend als Vincent Chase uit Entourage. Hij speelt een heerlijke excentrieke man die op mannen valt, iets dat haaks staat op zijn personage uit Entourage. En dan is er nog hoofdrolspeelster Jacki Weaver als Maybelline. Ken je haar niet? Foei, terug naar de bank jij. Jacki Weaver speelde de moeder van Pat (Bradley Cooper) in Silver Linings Playbook en Cheryl in Bird Box.

De film verscheen begin dit jaar op het Palm Springs International Film Festival en is vanaf 21 augustus in de bioscoop te zien. De trailer kun je hieronder bekijken.