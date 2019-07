Stalker Chloe Grace Moretz aangeklaagd

Een verhaal om de kriebels van te krijgen. Afgelopen maand stond een man, twee achtereenvolgende dagen op de stoep bij de actrice. Hij wordt nu aangeklaagd voor huisvredebreuk. De aanklager vond de daden namelijk niet erg genoeg om uit te gaan van stalken.

De fan stond in korte tijd twee keer voor de deur bij de actrice. De eerste keer was in de nacht van zondag 30 juni, toen hij over het hek klom. Chloe was toen gelukkig zelf niet thuis, haar familie belde de politie. De man bleek echter volhardend: enkele uren nadat hij de cel mocht verlaten, stond hij opnieuw voor de deur. Ook dit keer was de blondine niet thuis, opnieuw belde haar familie de politie.

Huisvredebreuk

Na de tweede keer werd de man opgepakt voor stalking, maar daar is volgens de aanklager niet genoeg bewijs voor. Dus wordt de man aangeklaagd voor huisvredebreuk, ook probeert de familie van Chloe een staartverbod te regelen.

Niet de eerste keer

Helaas is dit niet de eerste keer dat de 22-jarige last heeft gehad van stalkers. Zo moest ze in 2017 al een contactverbod voor een stalker aanvragen en belde ze de politie toen een jonge fan in haar tuin opdook.

Bron: TMZ | Beeld: GettyImages