Stalkerware op je telefoon: zo bescherm je jezelf ertegen

Het zijn taferelen waarvan we dachten dat ze alleen in de Netflix-serie YOU voorkwamen, maar het tegendeel is waar. Duizenden Nederlanders worden digitaal bespioneerd door hun (ex-)partner. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Maar hoe beschermen we ons tegen stalkerware?

Lees ook:

In één keer ‘YOU’ seizoen 2 gebinged? Check dan deze stalkerseries

Het idee dat iemand jou via stalkerware op je smartphone bespioneerd en controleert, is nogal ongemakkelijk. Daarom is het goed om de feiten op een rij te zetten en te onderzoeken hoe we ons hiertegen kunnen wapenen.

Stalkerware

De zogenoemde stalkerware is een vorm van kwaadaardige software waarmee partners bijvoorbeeld kunnen meelezen met WhatsApp-gesprekken en foto’s kunnen bekijken. In de meeste gevallen wordt de software geïnstalleerd als de partner (of ex…) fysiek toegang heeft tot de telefoon. Er wordt dan als het ware een onzichtbare app geïnstalleerd die op de achtergrond draait en data doorstuurt.

Op afstand

Stalkerware kan ook op afstand worden geïnstalleerd, bijvoorbeeld door het slachtoffer een berichtje je sturen met de vraag of hij of zij een app wil installeren. Bij iPhones kan stalkerware ook toeslaan via de iCloud. In dat geval moet de (ex-)parner het wachtwoord van de iCloud van het slachtoffer weten, en eventueel de inlogcode die op de iPhone verschijnt. Kijk dus uit met wie je je gegevens deelt.

Herkennen

Het blijft een biq questionmark hoe je stalkware kunt herkennen. ‘In het algemeen geldt dat je mogelijk wordt bespioneerd als iemand meer van jou weet dan je met hem of haar deelt’, vertelt Paula van den Boom van SafetyNed, tegen RTL. Ook is er een lijst samengesteld door de internationale coalitie Stop Stalkerware, waarop je kunt checken of je mogelijk geïnfecteerd bent.

Verwijderen

Als je een telefoon hebt met Android kun je een (gratis) virusscanner downloaden en je telefoon scannen. Namen zijn onder andere: Kaspersky, McAfee, Malwarebytes en ESET. Deze virusscanners kunnen de stalkerware herkennen en verwijderen. Voor iPhones met iOS 11.4.1 is het wat makkelijker. Dan kun je je telefoon gewoon herstarten. De stalker moet dan opnieuw handelingen op de telefoon uitvoeren om deze met stalkerware te besmetten. Ohja en nog een tip: check in je iCloud welke apparaten toegang hebben tot jouw cloud. Zie je onbekende apparaten? Gooi ze er dan uit.

Wees het voor

Het is natuurlijk nog handiger als je de stalkerware vóór kunt zijn. Daarom nog een paar laatste tips om je te wapenen tegen de vele Joe’s – of Will’s – die er kennelijk rondlopen.

Vermijd de vingerafdrukscanner of de gezichtsscanner. Deze blijken toch niet zo safe als gedacht. Een sterke pincode is beste.

Denk na over welke wachtwoorden je met je partner deelt. Het delen van wachtwoorden is vaak dé manier waarmee partners gehackt worden.

Check je iCloud en de apps die op je toestel zijn geïnstalleerd en herstart je telefoon regelmatig.

Bron: RTL Nieuws | Beeld: Istock