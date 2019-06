Hear, hear: Rihanna kiest voor model met littekens in nieuwe modecampagne

Wie Rihanna’s merk Fenty kent, weet dat de zangeres doorgaans niet kiest voor witte, magere en geperfectioneerde poppetjes als boegbeelden. De zangeres en ontwerper strijdt voor inclusiviteit, en dat is ook bij haar nieuwe modecampagne te zien.

De tijd dat Rihanna alleen zangeres was, is al jaren voorbij. De Barbadiaanse is inmiddels een echt icoon in de modewereld. Niet alleen vanwege haar eigen extravagante outfits, maar ook om haar ontwerpen. In mei werd bekend dat Riri naast haar lingeriemerk en cosmeticalijn haar imperium uitbreidt met een luxe modehuis: The Fenty Maison.

Met haar collecties brengt Rihanna een ode aan diversiteit. Welke huidskleur, kledingmaat of opvallende uiterlijke kenmerken iemand ook heeft: iedereen mag er zijn. De make-uplijn die Rihanna in 2017 lanceerde bestaat dan ook uit veertig verschillende kleuren foundation. Ook zagen we op de catwalk van haar Fenty-fashionshow in 2018 modellen in alle kleuren en maten voorbijkomen.

Aweng Mayen Chuol

Het gezicht van de nieuwe campagne van Fenty is de Zuid-Soedanese Aweng Mayen Chuol, een model met littekens op haar wangen. Aan de foto’s is geen Photoshop te pas gekomen, dus de markeringen op haar gezicht zijn duidelijk zichtbaar.

In een interview met Dazed and Confused vertelt Aweng: ‘Mensen zeggen weleens dat ik op een jaguar lijk, of er exotisch uit zie. Soms wil ik dan gewoon schreeuwen: ‘Kijk naar me, ik ben niet alleen een litteken, ik ben ook mens. Maar ik snap het wel, het is pure nieuwsgierigheid. Ik weet dat ik anders ben, vooral mijn gezicht, maar voor mij is dat juist schoonheid.’

Op social media worden de foto’s vol lof ontvangen. ‘Ik ben zo verliefd. Dit is nu een echte huid’, schrijft een twitteraar. ‘Gorgeous’, ‘amazing’ en ‘YES to this!’, reageren instagrammers.

Rihanna’s new Fenty collection shows a model’s visible facial scars, no retouching. I’m so in love. This is real skin. 🙌🏼 pic.twitter.com/TrPW7tS9Yx — neewam🇵🇰 (@weenie_naweemie) June 12, 2019

Beeld: Getty Images