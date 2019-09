Stay cation! 9x heerlijke Hollandse hotels

Hotel motel holiday in, in Nederland. Wie joint? Met het fijne weekend weer dat voor de deur staat, trakteert VIVA op de allerleukste hotels van eigen bodem. Hier opperbest kun je slapen (en snurken). Afvinken, de hotelkeuze is reuze!

9x heerlijke Hollandse hotels, van klein tot groter en stadshotel tot verscholen B&B met boetiekhotel feel. Take your pick!

#01 Hotel Arena, Amsterdam

In de categorie ‘hotelfavoriet in 020’ komt stadshotel Hotel Arena op nummer één binnen. Monumentaal meets modern! Een unieke plek om er ‘effe uit te zijn’ en opperbest te genieten van de ruimtelijkheid (want, gelegen in het Oosterpark) zónder Amsterdam te hoeven verlaten. Op dit moment staan er 139 kamers op de hotelteller (en elke kamer is anders). Het bijbehorende PARK café annex restaurant is bij Amsterdamse hotspot-hoppers welbekend, bij deze all-day hotspot kun je ook als niet-hotelgast terecht. Besteltip: vega PARK burger, om je vingers bij af te likken. Enne, mocht je met ADE nog op zoek zijn naar een slaapplek? Zoek niet verder! Hotel Arena host namelijk ook twee fissa’s, waaronder de legendarische Terug Naar Toen. Ofwel: rollend naar huis, hotelkamer.

#02 Blue Hotel, Nijmegen

Een hotelparel, verscholen in Nijmegen! Dit manusje van alles, lees: hotel, restaurant, bar/lounge én conceptstore, doet het goed bij Nijmegen in crowd. En als de lokalen er komen, weet je dat je goed zit. Terug naar het hotel, verwacht: een immer vriendelijke receptionist, strakke, coole kamers (denk: donker en mysterieus) en een goedgevulde mini-bar én Netflix op verzoek.

#03 Casa Julia, Delft

Doet haar naam eer aan! In dit sfeervolle boetiek hotel – gelegen in een karakteristiek pand uit 1920 – voel

je je meteen welkom. En thuis. Misschien wel omdat Casa Julia in een gezellige woonwijk (op een kleine 15 minuutjes lopen van de stad) ligt. Het interieur doet ons denken aan Ibiza en Scandinavië tegelijkertijd. Bonuspunten? De tuin, alsof je in Eivissa bent. Enne, het is meer dan gezellig in Delft. Kerken en kathedralen, natuur en parken, musea en mooie mensen: álles is er.

#04 Hotel The Dutch, Maastricht

Twee woorden: Miami Vice! En dat in hartje Maastricht. Hotel The Dutch is een fotogeniek met een hoofdletter ‘F’. What else? Verwacht: flamingo’s in de lobby die je van harte welkom heten, spot een krokodil tussen de palmbomen en dan de kamers (inclusief badkamers!), wedden dat die het goed doen op je Insta-feed? Props voor ontwerpbureaus Reiters! Op naar dirty south, Maastricht.

#05 STAATS, Haarlem

Haarlem is hip, en zo ook dit dit romantische boutiquehotel. STAATS telt 21 kamers, ligt achter het station (in een sfeervolle woonwijk om precies te zijn) en is Instagramwaardig. Alle ruimtes zijn ruim, ogen luxe en ademen sfeer. Iets te vieren? Ga dan voor de Presidential Suite of Royal Suite. Hemels!

#06 De Lochemse Berg, Barchem

De Lochemse Berg is een boetiekhotel met de huiselijke sfeer van een B&B, dikke like. Overal staat, hangt, ligt kunst. Je kijkt je ogen uit! Het is dat Gelderland veel moois in petto heeft, anders zou het hotel bijna niet verlaten. De keuken is net zo smaakvol als het interieur en het vriendelijke personeel zorgt ervoor dat je je direct thuis voelt. Nog even over de keuken, elke week wordt er een vast menu bestaande uit 5 gerechten (!) gekookt. Het is eten wat de pot schaft, doei keuzestress.

#07 Vesper, Noordwijk

Uitwaaien met je partner? Haast je naar Vesper, ons lievelingshotel aan zee! Dit art boetiekhotel is de perfecte het away als je de stad (of het dorp) wil ontvluchten. Het personeel is aardig, de bedden liggen lekker en het ontbijt is to die for. En zeg nou zelf, standwandelingen met je geliefde zijn toch het allerleukst? Doen!

#08 Suite Hotel Pincoffs, Rotterdam

Zoals de naam al doet vermoeden, een suite hotel maar mét een hoog boutique-gehalte. Charme, check. Stijl, check. Gastvrijheid, check. De suites zijn groots met hoge plafonds, witte muren en barok spiegels. Tel daar de luxe badkamer met dito ligbad bij op, en je wilt #nooitmeernaarhuis. Het prachtuitzicht over de rivier krijg je er gratis en voor niets bij.

Altijd Wad is geen ‘standaard hotel’, eerder een B&B slash hotel. De kleinschaligheid en eigenzinnige inrichting (een bonteverzameling van Kringloop’s finest) brengt een eigen, unieke sfeer met zich mee. Absolute aanrader: het Terschelling Arrangement mét feestelijke picknick, diner voor twee in een leuk restaurant, fietshuur, een tent en een strandlaken. Kinderen bij opa en oma brengen en op naar Terschelling!

Beeld: Instagram

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.