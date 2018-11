Steeds meer protest tegen Victoria’s Secret: plussize-modellen organiseren alternatieve fashionshow

Zeg je Victoria’s Secret, dan zeg je kanten lingerie, enorme vleugels, fantasy bras, glitters, sexy modellen en veren all over the place. Maar de VS-fashionshow staat ook voor flinterdunne en loeistrakke lichamen en weinig diversiteit. En dat leidt wereldwijd tot ophef.

We weten nog allemaal hoe onze Doutzen jarenlang in de meest extravagante lingerie over de Victoria’s Secret catwalk paradeerde. En tróts dat we waren. Want als je het als model tot ‘angel’ wist te schoppen, kon met zekerheid gezegd worden dat je het had gemaakt. Ook andere Nederlandse topmodellen kregen de eer om mee te lopen tijdens de beroemde catwalkshow. Dit jaar zijn het Romee Strijd (23), Myrthe Bolt (18), Yasmin Wijnaldum (20) die ons land vertegenwoordigen.

Dun = sexy

Vandaag is het weer tijd voor het jaarlijkse spektakel en wordt de show in New York opgenomen. En dat houdt – zacht gezegd – de gemoederen bezig. Want ook dit jaar zijn de plussize-modellen weer ver te zoeken. Het idee dat je volgens Victoria’s Secret alleen sexy bent als je (bij wijze van spreken) maatje XXXS hebt, stuit veel mensen tegen de borst.

Meer diversiteit s.v.p.

Om te laten zien dat de Victoria’s Secret-maatstaf niet de standaard is, startte Robyn Lawley afgelopen oktober een petitie. Het beroemde plussize-model – wat ons betreft is ze trouwens gewoon normal size – wil Victoria’s Secret overtuigen om diversere modellen in te zetten en daarmee het ideaalbeeld bij te sturen. ‘Het wordt tijd dat Victoria’s Secret alle vrouwen erkent, in alle vormen en maten. Het maakt niet uit welke leeftijd of etniciteit iemand heeft,’ zo schrijft ze op Instagram. Robyn roept op om het lingeriemerk te boycotten tot het moment dat Victoria’s Secret modellen in alle soorten en maten toelaat op haar catwalk.

Alternatieve show

Daar hield Robyn het niet bij. In samenwerking met het modemerk Simply Be startte ze een alternatief evenement: de ‘We’re All Angels’-lingerieshow. Hier liepen plussize-modellen zoals Hayley Hasselhoff, Filicity Hayward en Ashley James mee. Hun boodschap: ook als je een maatje meer hebt kun je een angel zijn.

Achterhaald concept

Je zou denken dat Victoria’s Secret blijkbaar geen aanleiding ziet om haar modellenselectie aan te passen. Toch laten de cijfers iets anders zien. Qua omzet heeft Victoria’s Secret haar hoogtijdagen allang achter zich gelaten. Al twee jaar kelderen de verkoopcijfers van het Amerikaanse lingeriemerk. Volgens verschillende media en analisten zou dit komen doordat Victoria’s Secret niet meegaat met de tijd. In mei werd nog geprobeerd de vraag op te krikken door fikse kortingen te geven, maar dat mocht niet baten: in augustus werd bekend dat het merk dit jaar nog twintig winkels gaat sluiten.

