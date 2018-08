Stefano Keizers: ‘Ik ben zeker weten een psychopaat én een narcist’

Hij viel op als excentrieke deelnemer van tv-quiz De slimste mens, vanwege zijn vreemde vermommingen en droge humor. Maar hoe is hij écht? Bij cabaretier Stefano Keizers (30) weet je het nooit.

Tekst: San van de Ven | Foto’s: Jesaja Hizkia

‘Over het algemeen wek ik veel wantrouwen op bij mensen. Ik denk dat ze al heel snel doorhebben dat ik me aanstel en niet écht gek ben. Dat ze denken: jongen toch, hoe kan het dat je zo veel aandacht nodig hebt?’ Stefano Keizers, die eigenlijk Gover Meit heet, zegt het bloedserieus. Het was zijn idee om de VIVA-shoot in de Ikea te doen, want ‘alles wat je daar ziet, voelt zowel echt als nep.’ Precies dat vervreemdende effect roept hij zelf ook op. Voordat hij in 2016 de Wim Sonneveldprijs won als Stefano Keizers, bracht hij een hiphopalbum uit als Meitje, een roodgeschminkte duivelse verschijning die optrad in Kinki Kappers-zaken en travestietenbars. Stefano Keizers was vorig jaar de meestbesproken kandidaat van De slimste mens, waarbij hij elke aflevering een andere vreemde outfit droeg (inclusief plaksnor) en wonderlijke anekdotes vertelde. Zo was hij ooit getrouwd met zeilmeisje Laura Dekker en is hij eens in Artis ondergepist door een Bengaalse tijger.

Hoe gaat het?

‘Goed, ik ben erg druk. Ik verwachtte na de eerste helft van mijn theatertour in een heerlijke wereld van zeeën van tijd terecht te komen, maar het tegenovergestelde is natuurlijk waar: nu heb ik geen excuses meer voor mijn vrienden. Ik ben dus sinds mei continu met mensen aan het afspreken en mijn sociale leven aan het repareren. Ik mis de structuur van het meerdere keren per week optreden. Nu ben ik een soort van vogelvrij. En wanneer er geen voorstellingen zijn die me tegenhouden de wereld in te gaan, land ik in heel veel plannetjes en ideeën. Zo ga ik voor het eerst deze zomer optreden op een groot festival. Daar moet ik wel iets anders laten zien dan in het theater en eh… dit mag mijn regisseur niet weten, maar ik moet nog beginnen met schrijven. De dag erna moet ik drie columns inleveren voor de Volkskrant en de dag daarna heb ik een radiocolumn voor Spijkers met koppen.’

Maar je hebt geen last van stress?

‘Jawel. Maar ik heb ook extreem veel stress nodig om iets te gaan doen. Daarnaast: op de middelbare school kon ik nooit spijbelen. Mijn moeder was daar heel alert op, ze reed de hele tijd rondjes om de school en bespioneerde mijn broertjes en mij met telescopen. Dus ik ben nu eindelijk op een leeftijd gekomen dat ik durf te spijbelen en dat is een heel lekker gevoel. Ik heb de hele ochtend Worst day fail compilations-filmpjes uit Rusland gekeken.’

Hoe is de band met je ouders?

(lachend) ‘Mijn ouders hebben me na het zien van de voorstelling en het lezen van interviews gevraagd om het nooit meer over ze te hebben. De band met mijn moeder is op een heel enge, ongezonde manier hecht. Ik denk dat ik zo ongeveer het enige sociale contact ben dat mijn moeder heeft. Ik ben zowel de wijkagent, als de loverboy, als de zoon, als de vader. Ik ben al die personages tegelijk voor haar. Dat is een van de redenen dat ik theater ben gaan maken: ik kan heel makkelijk rollen aannemen. Ik zie mijn ouders één keer per week, dat is de enige regel die ik heb. Ik vind het heel belangrijk dat zij als vijftigplussers wekelijks hun hart kunnen luchten.’

Hoe is het om nu serieus te worden genomen als cabaretier?

‘Dat is een heel tegenstrijdige opmerking, haha. Dat is erger voor de mensen om mij heen dan voor mij, want ik had altijd al het idee dat ik serieus werd genomen. Ik denk dat veel vrienden en familieleden het heel eng vinden dat ik nu aandacht krijg van mensen die me interessant vinden. Die zijn als de dood dat ik nóg vervelender tegen ze ga doen.’