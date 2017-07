Stel jezelf deze 7 vragen tijdens het shoppen en je geeft nooit meer te veel geld uit

Hoe gelukkig we ook van shoppen worden, onze portemonnee én kledingkast – die inmiddels overvol is – worden er iets minder blij van. Stel jezelf déze vragen en je zult nooit meer teveel uitgeven.

Heb ik dit écht nodig?

Je eerste gedachte is waarschijnlijk ‘tuurlijk’. Think again. Hoe vaak is het al voorgekomen dat je echt dacht dat je iets nodig had, om het vervolgens twee keer te dragen en daarna nooit meer aan te raken? Precies. Kan je ermee leven als je dat ene jurkje – die veel op al je andere jurkjes lijkt – niet koopt? Of zal het écht je leven – op dat moment – verbeteren? Denk er dus eerst heel goed over na.

Heb ik al iets soortgelijks?

Deze vraag gaat hand in hand met de vorige. Je denkt misschien dat je het nodig hebt, maar als je er goed over nadenkt kom je erachter dat je al iets soortgelijks hebt. Dit geldt overigens niet alleen voor kledingaankopen, ook andere dingen in het leven, zoals waterkokers (inmiddels heb ik er drie, terwijl die anderen ook nog gewoon goed zijn).

Ga ik het echt gebruiken?

Deze vraag had ik mezelf moeten stellen toen ik mijn derde waterkoker kocht. Want hoe vaak ga je dit ene item nu gebruiken? Als je zeker weet dat je het vaak gaat gebruiken, go ahead and buy the thing. Soms kom je er natuurlijk echt niet onderuit, en koop je een jurkje voor een speciale gelegenheid, maar het kan geen kwaad om eens goed na te denken wanneer je het item nu eigenlijk gaat gebruiken. Wees ook realistisch naar jezelf. Bedenk niet hoe vaak je het zou willen gebruiken, maar hoe vaak je het echt gaat gebruiken.

Waar ga ik het opbergen?

Puilt je kledingkast nu al helemaal uit? Grote kans dat je dan al genoeg kleding hebt. Maar vooral huishoudelijke dingetjes die veel plek in beslag nemen, maken je huis rommelig. Dus, heb je het niet écht nodig én heb je eigenlijk geen plek om het op te bergen? Don’t buy it.

Heb ik al kleding waar ik het mee kan combineren?

We gebruiken even kleding als voorbeeld, maar dit geldt eigenlijk voor alles. Kan je die blouse met meer dan één ding uit je kast combineren? Past die lamp eigenlijk wel bij de rest van je huis? Een cruciale vraag, als je het mij vraagt. Koop kleding bijvoorbeeld alleen als je het minstens met drie andere kledingstukken kunt combineren.

Do I LOVE it?

Niet ‘vind ik dit leuk?’ Nee, do I love it, is de vraag die je jezelf echt zou moeten stellen. Grote kans dat je, na het stellen van deze vraag, weer met lege handen naar buiten loopt. Je vindt waarschijnlijk een heleboel dingen leuk, maar do you love it? Waarschijnlijk niet. Als je de winkel uitloopt met lege handen, en je blijft toch aan dat ene item denken, is er een grote kans dat je het wel meer dan leuk vindt. Dan kun je altijd nog teruggaan om het te halen, maar dan weet je bijna zeker dat het geen miskoop wordt.

Vind ik dit in de toekomst ook nog leuk?

Je bent er inmiddels achter dat je dat item écht meer dan leuk vindt, maar denk je daar volgend seizoen nog hetzelfde over? Culottes en pleated skirts zijn leuk, maar vind je dat, als ze niet meer on trend zijn nog steeds? En is dat dan echt het geld waard? Think about it.

