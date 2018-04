Sterk, lang en glanzend haar? Was je haar voortaan met dit goedje

Je kunt de duurste shampoos, conditioners en haarcrèmes in huis halen; in Japan geloven ze toch echt in een stuk goedkopere optie. Voor jaloersmakende weelderige lokken zou je je haardos namelijk gewoon met wat rijstwater moeten wassen.

Een vergiet, een kom, een beetje rijst en wat water: meer is er voor dit wondermiddel niet nodig. Het zogenoemde yu-su-ritueel zou namelijk the key voor een kop met mooi haar zijn. En het is allesbehalve ingewikkeld. Het enige wat je hoeft te doen is de rijst in een kommetje met water doen, wachten tot het een witte kleur krijgt en vervolgens de rijst er met een vergiet uitzeven.

Do it yourself

De bedoeling is om je haren dan in een kommetje met rijstwater te weken. Al kun je het – wanneer je wat minder tijd hebt – ook gewoon even over je haar heen spoelen. Het resultaat van het Japanse ritueel zou zo verbluffend zijn, dat het de moeite waard is om eens uit te proberen. Dus… op naar de toko om wat zakken rijst in te slaan!

Bron: HLN.be | Beeld: iStock