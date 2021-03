De oren van je hoofd: deze sterrenbeelden houden van lekker kletsen

Oh, wat mis je het soms in deze tijden. Een avondje lekker kletsen zonder rekening te moeten houden met die avondklok. Vooral deze sterrenbeelden praten de oren van je hoofd, dus je hoeft nooit bang te zijn voor ongemakkelijke stiltes.

Sterrenbeelden kletsen

Deze drie (lucht)tekens willen alleen geen gesprekken over koetjes en kalfjes. Nee, praat je met een Tweelingen, Weegschaal of Waterman, dan kun je rekenen op de meest diepe gesprekken. Ze denken graag met je mee en kunnen met íedereen wel een babbeltje maken.

Tweelingen (21 mei t/m 21 juni)

Bij jou geen gebrek aan ideeën, Tweelingen. En al die nieuwe inzichten deel je maar wat graag met anderen. Je bent ontzettend nieuwsgierig en dat maakt dat je je eigenlijk nooit verveelt. De drang om te blijven leren is daarnaast groot, waardoor je nooit zonder een gespreksonderwerp komt te zitten. Toch schuilt daarin ook je valkuil: je maakt niet altijd af waaraan je begonnen bent. Onthoud dat elk idee evenveel tijd en geduld waard is en je zult snel merken wat je dan allemaal kunt bereiken.

Weegschaal (24 september t/m 23 oktober)

In contact blijven met degene om wie je geeft, is ontzettend belangrijk voor de Weegschaal. Kom maar door met die intellectuele gesprekken, want dat soort conversaties heb je het liefste. Je bespreekt graag onderwerpen die gaan over relaties: van datingadvies aan je beste vriend(in) tot die ene persoon die je aandacht heeft getrokken. Je wil graag dat iedereen goed met elkaar overweg kan en de woorden die je uitspreekt, voelen voor de ander dan ook als een warme omhelzing. Dat klinkt zweverig, maar is echt zo!

Waterman (20 januari t/m 19 februari)

Voor de Waterman zijn het niet zomaar gesprekken die worden gevoerd. Het liefst praat dit sterrenbeeld met mensen die dezelfde overtuigingen en opvattingen delen als zij. Je gebruikt je stem graag om te delen waar je écht gepassioneerd over bent. Daarnaast zet je je graag in voor de gemeenschap en je probeert op deze manier ook weer om nieuwe verbindingen aan te gaan met anderen. Merk je dat iemand het zwijgen wordt opgelegd? Dan laat je dat niet zomaar gebeuren. De onverschrokkenheid van de Waterman om zijn of haar mening te geven, is wat hen zo speciaal maakt.

Deze sterrenbeelden houden dus ontzettend van kletsen, maar hee, dat wil niet zeggen dat jouw teken geen lekkere vlotte babbel heeft. Juist wel!

