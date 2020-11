Handig om te weten: dit zijn de beste cadeaus op basis van je sterrenbeeld

De feestdagen komen eraan en daarmee dus ook de cadeautjes. Al hoewel cadeautjes geven (en krijgen) heel leuk is, kan het soms ook een hoop stress opleveren. Zeker als je niet precies weet wat de ander wil hebben.

De één is er goed in, de ander niet. Het uitzoeken van cadeautjes vergt een bepaalde kennis en techniek. Gelukkig zijn er een paar cadeautjes waar je iedereen blij mee kunt maken. Wil je het toch iets specialer aanpakken? Stem dan het cadeau af op hun sterrenbeeld! Dit zijn de beste cadeau-opties per sterrenbeeld.

Ram

Soms geef je iemand een heel basic cadeautje, met het idee dat het dan in ieder geval niet fout kan zijn. Helaas is dit bij een Ram wel het geval. Een Ram is alles behalve basic. Zij houden van kleur en avontuur. Kies voor een trendy accessoire met vrolijke kleurtjes. Durf je het aan om iemand een decoratief cadeautje te geven? Kies bij een Ram voor een leuk fotolijstje of vaasje (met mooie bloemen).

Stier

Stieren zijn fancy wezens en stralen dat graag uit. Een stier maak je het vrolijkst met iets heel moois of iets heel praktisch. Als je voor de eerste optie gaat, gebruik dan deze tips. Het cadeau zelf hoeft niet duur te zijn, maar de uitstraling wel. Snap je wat we bedoelen? Zorg ervoor dat het er mooi uitziet door het cadeautje netjes in te pakken. Cadeautjes met de beste combinatie tussen mooi én praktisch zijn sieraden. Een lief kettinkje of een glinsterend paar oorbellen bijvoorbeeld. Ook leuk: kleine handtasjes. Die zijn op het moment helemaal hip én helemaal Stier!

Tweeling

Deze sociale feestbeesten zijn heel makkelijk blij te maken met een fles drank. De keuze tussen wijn of iets sterkers is aan jou. Wil je er graag iets meer werk in steken? Een tweeling draagt graag herinneringen met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan iets om foto’s aan op te hangen of iets om foto’s mee te maken. Met een wegwerp camera kun je een hele leuke tijd beleven.

Kreeft

Kreeften staan er om bekend dat ze emotioneel en sensitief zijn. Doordat ze zich goed kunnen inleven en graag persoonlijk zijn met anderen, zijn het super goede cadeau-gevers! Andersom moet je dus ook een beetje je best doen. Houd de Kreeft goed in de gaten en let op wat ze zeggen. Zo ontdek je vanzelf iets wat ze leuk vinden of nodig hebben. Lukt dat niet? Dan kun je een Kreeft altijd nog blij maken met een boek, keukengerij, lekker eten of een zelfgeschreven kaart.

Leeuw

Leeuwen staan sterk in hun schoenen en weten precies wat ze willen. Daarom is een cadeautje voor een Leeuw zoeken best lastig. Een andere bekende eigenschap van een Leeuw is dat ze graag in de spotlights staan. Hoe specialer ze zich voelen, hoe beter. Dus leg ze lekker in de watten! Ga er samen een dagje op uit om wat leuks te doen. Verder zijn gepersonaliseerde cadeau’s ook altijd perfect voor een Leeuw. Hint: je kunt online customized m&m’s bestellen! Hoe leuk is dat?

Maagd

Twee Maagd-eigenschappen waar we rekening mee moeten houden: praktisch en kieskeurig. De gouden tip is in dit geval om te kijken wat ze al in huis hebben en gebruiken. Koop dat, maar dan leuker. Zo weet je zeker dat het praktisch is. Een nieuwe (betere) fohn, haarborstel, powerbank, notitieschrift, oortjes, enzovoort…

Weegschaal

Een weegschaal heeft als bijbehorende planeet Venus. Dat is de planeet die in het teken staat van liefde, genot en schoonheid. Vooral dat laatste gaan we ons op focussen. Zolang het fashionable en ‘Instagram-waardig’ is, zit je goed. Let vooral op welke kleuren en patronen er op dit moment trending zijn.

Schorpioen

Weer zo’n lastige! Schorpioenen staan bekend om hun mysterieusheid. Toch is er één valkuil, ze zijn ook behoorlijk obsessief. Is de Schorpioen in kwestie toevallig fan van iets? Of staat zijn of haar huis misschien vol met plantjes, kristallen of kaarsen? Ga voor een bak koffie op bezoek en kijk goed rond. Je spot vanzelf iets! Niets gevonden? Met een speciale soort thee zijn de meeste schorpioenen ook erg blij te maken!

Boogschutter

Boogschutters hebben graag iets te doen. Ze zijn avontuurlijk en leergierig, maar gelukkig ook snel ‘vermaakt’. Kies voor iets leuks wat een Boogschutter met zijn of haar vrienden kan doen. Een grappig kaartspel, een escape room of een cursus bijvoorbeeld. Tickets voor concerten (wanneer het weer mag) zijn bij Boogschutters ook altijd van harte welkom!

Steenbok

Een typische Steenbok heeft het altijd druk. Niet alleen omdat ze veel te doen hebben, maar ook omdat ze nou eenmaal niet stil kunnen zitten. Je kunt proberen om iets ontspannend te geven, zoals een boek. Een ander goed idee is om iets te geven wat juist in hun ‘drukke wereldje’ past, maar waar ze wel iets aan hebben. Denk bijvoorbeeld aan een mooie planner of een notitieboek.

Waterman

Een Waterman is juist wel een voorbeeld van iemand die overal blij mee is. Je hoeft ze geen weken te bespioneren. Koop gewoon wat waarvan je denkt ‘dit zou ik ook leuk vinden om te krijgen’ en je zit goed. Helaas is het nu geen optie vanwege het coronavirus, maar Watermannen zijn leuke maatjes om mee uit eten te nemen! Het liefst bij een exotisch restaurant.

Vissen

Als je een Vissen in je kenissenkring hebt, weet je waarschijnlijk wel hoe een perfecte avond er voor hun uitziet. Precies, Netflix kijken in een comfy outfit onder een zacht dekentje. Bedenk wat zo’n avond nog beter zou kunnen maken. Fluffy sokken, wat lekkers te snoepen, een nóg zachter dekentje of een verwarmend kussen. Is dit toevallig niks voor de Vissen die jij in gedachten hebt? Kies dan voor een lekker wijntje en een bos mooie bloemen.

