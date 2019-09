Hoop voor Steven Avery? ‘Beruchte gevangene bekent moord op Teresa Halbach’

Een gevangene in Wisconsin zou namelijk bekend hebben Teresa Halbach te hebben vermoord. Deze bekentenis zou gegeven zijn aan de film crew tijdens de opnames voor het vervolg van Making a Murderer, zo onthult director Shawn Rech. Hierbij bevestigt hij ook dat dit statement niet komt van Avery of zijn neefje Brendan Dassey.

Hij verklaart: ‘Aangezien het werd opgebiecht door een beruchte veroordeelde moordenaar uit Wisconsin, voelen wij ons verantwoordelijk om alle mogelijke bewijsstukken aan wetshandhavings- en juridische teams te leveren.’ De politie bekijkt momenteel of ze deze bekentenis kunnen verifiëren.

Deze nieuwe informatie komt niet helemaal uit de lucht vallen: niet kort daarvoor had de advocaat van Avery, Kathleen Zellner, namelijk een beloning van $100.000 dollar uitgeloofd voor wie waardevolle informatie kon verschaffen over deze zaak. Na deze bekentenis tweet ze dan ook: ‘We hebben de handgeschreven bekentenis op zaterdag ontvangen. Het is waardeloos tenzij het wordt bevestigd. #MakingAMurderer2 #WorkingOnIt #NotsoFast’ Wordt vervolgd dus maar weer…

We received the handwritten confession on Saturday. It is worthless unless it is corroborated.#MakingAMurderer2 #WorkingOnIt #NotsoFast

— Kathleen Zellner (@ZellnerLaw) 24 september 2019