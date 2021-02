Onlangs tekende Kamala Harris’ stiefdochter Ella Emhoff bij het prestigieuze modellenbureau IMG, en mag zich daarmee collega noemen van onder andere Bella en Gigi Hadid. Nu maakt de 21-jarige haar modellendebuut tijdens de virtuele uitvoering van New York Fashion Week – en de reacties zijn lovend.

Ze liep in de show van modehuis Proenza Schouler en toonde drie verschillende looks op de catwalk. Bij de show was wegens het coronavirus geen publiek aanwezig, maar alle belangrijke namen van de modewereld keken de show front row vanuit huis.

Newbee in de modellenwereld

Het is een nieuwe stap in het leven van Ella Emhoff. Ze is de stiefdochter van vice-president Kamala Harris en dochter van Doug Emhoff, en stond nog niet eerder voor de camera of op de catwalk. Ella studeert aan de Parsons School of Design in New York City, met een specialisatie in textiel. De interesse voor mode zat er dus al in, maar nu bestormt ze zelf ook de modellenwereld.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

View this post on Instagram A post shared by ella emhoff (@ellaemhoff)

Zenuwen

Ella vertelt aan Vogue dat ze haar vuurdoop tijdens Fashion Week erg spannend vond: ‘Het was mijn allereerste mode-ervaring en ik moet zeggen dat ik een beetje zenuwachtig was’, aldus Ella. ‘Ik heb de nacht ervoor niet goed geslapen, het was mijn eerste keer op de catwalk en de verwachting was echt hoog’, aldus het jonge model. Toch zijn de meningen over haar debuut lovend, blijkt uit een stortvloed van lovende berichten op Twitter:

Excuse me, do you have a moment to talk about our lord and savior Ella Emhoff? pic.twitter.com/U4Et25xHAh — Melissa Stewart (@LissaJoStewart) February 18, 2021

walking towards a self actualised future where ella emhoff is my wife pic.twitter.com/jClUBmPTxU — sorry for ba’ath party rocking (@dulltakes) February 19, 2021

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.