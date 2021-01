Laten we eerlijk zijn: wie heeft er tijdens deze lockdown zin om zich iedere dag compleet aan te kleden? Je zit de hele dag binnen en dan is zo’n strakke jeans wel het laatste waar je zin in hebt. Om ervoor te zorgen dat je niet helemaal verslonst in je joggingsbroek, die je trouwens zo vaak moet wassen, geven wij tips hoe je ‘m helemaal stijlvol kunt dragen.

Strakke jeans zijn een no go ten tijde van social distancing. Je wil gewoon een lekker zittende outfit aan, maar het liefst wél een beetje stijlvol. Van yogapants tot joggingsbroek: zo style je ‘m.

Onverhoopt toch de deur uit, maar niet aangekleed? Gooi er een lange mantel, oversized pufferjacket of grote faux fur jas overheen en you’re good to go.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Yara Michels (@yara_michels) Een goede kleur is belangrijk. Net als de fit. Als je voor een grijze of donkerblauwe joggingsbroek gaat die drie maten groter is dan wat je normaal hebt, tja. Dan zie je er toch al snel uit als een lid van de Flodder familie en niet als een fashionista. Maar ga je voor bijvoorbeeld een groene met ton sur ton trui, die beide maximaal één maat groter zijn dan wat je normaal hebt? Heel ander gezicht! Doe er een rood lipstickje bij et voila: bijna ready voor een feestje (alhoewel we dan waarschijnlijk all out gaan, net als in de roaring twenties).

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door VH. (@vivianhoorn) Croptop en hakken bij je joggers en het is net alsof je een hele geklede outfit draagt. Nu snappen we best dat je geen zin hebt om op je naaldhakken naar je favoriete essentiële winkel (de slijter) te lopen, maar nouja. Het kán dus wel.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Tiffany Hsu (@handinfire) Je denkt bij een joggingspak natuurlijk al snel aan sweat materiaal, maar als je nou eens gaat voor een wat rijker stofje, zoals wol, en dat combineert met leren boots of een leren tas als je de deur uit gaat? Moet je zien hoe lekker je erbij zit in je thuiswerkkantoor (aka je bed, bank of keukentafel).

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door badgalriri (@badgalriri) In het kader van ‘op Zoom ziet niemand wat (en of) je voor broek draagt’ – pak een oversized colbert, een strak topje en gooi dat over je joggingsbroek. Heerlijk! En als je een joggingsbroek toch een brug te ver vindt gaan, ga voor een strakke (yoga)legging met oversized trui of t-shirt. Eventueel doe je de voorkant ervan in je high waist legging en je hebt ook nog eens een lekker getailleerd outfitje aan.

