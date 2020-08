Stikt het van de spinnen in huis? Dit is waarom je ze nu zoveel ziet

Uit alle hoeken en gaten van je huis lijken spinnen te komen gekropen. Je hebt de ene nog maar net buiten gezet of z’n verre neef heeft alweer een web gesponnen. Hoe komt het toch dat het stikt van deze beestjes?

September wordt door veel mensen gebombardeerd tot dé spinnenmaand, maar daar blijkt eigenlijk helemaal niks van waar. Juist in mei zouden je potige vrienden zich het meest laten zien, zo legt entomoloog Peter van Helsdingen van het EIS Kenniscentrum Insecten uit aan NU.nl

Spinnen huis

Nee, het valt allemaal wel mee in de aankomende maand en je zult slechts een paar van de zeshonderd soorten spinnen gaan zien. Waarom het dan lijkt alsof er ontzettend veel in je huis zitten? Nou, dat komt vooral door de grootte van de beestjes. Van Helsdingen verklaart dat juist een aantal grote, opvallende spinnen in deze maand volwassen worden (hiep hiep hoera), zoals de kruisspin. Daar líjkt het dus alsof je een ware plaag hebt, maar in feite zijn het slechts een paar joekels.

Hello, mate

Ook is september hét moment om een partner te gaan zoeken voor de spinnen. Waar de mannetjes actief op jacht gaan, blijven de vrouwtjes vooral in hun web zitten. Ja en jouw woonkamer bleek nu net op de route te liggen om dé ware te vinden. Of ze zijn verdwaald, dat kan ook volgens entomoloog Eugène Bruin. Geen zorgen, je hoeft ze niet te begeleiden, ze zullen vanzelf hun weg naar buiten weer vinden. Toch wat schrik? Dan kun je ze het beste met een glas en papiertje een handje helpen en weer vrijlaten in de natuur (oftewel je tuin).

Bye bye bye

Sta je al bovenop een stoel als je maar überhaupt een harige poot ziet? Dan is het zaak om je huis goed schoon te houden en gaatjes dicht te maken. Spinnen zitten namelijk graag in hoekjes en komen via die openstaande kiertjes makkelijk je huis binnen. Ook maakt het beestje snel rechtsomkeert door de geur van citroen en pepermunt. Spuit wat van deze geur in alle hoeken en gaten van je huis en je zult een stuk minder last hebben van deze dieren.

Bron: Margriet | Beeld: Unsplash