Allereerst: sorry. Je hebt nu waarschijnlijk ‘I’ll be there for you’ in je hoofd en de kans is groot dat je dit liedje de hele dag blijft neuriën. Maar het is voor een goede reden: Courteney Cox, Friends’ Monica Geller dus, deelt zomaar een geniale pianocover van de welbekende Friends-introsong.

En daarmee verrast ze ons, want dat ze zo muzikaal was wisten we nog niet. Monica had die muziekgenen in ieder geval niet, dat was meer Ross’ pakkie an – remember zijn keyboard kunsten?

Nieuwe hobby

In deze coronatijden pakt menigeen een nieuwe hobby op. Daar waar de een plots sjalen is gaan breien, de ander fanatiek wekelijks meerdere bananenbroodjes bakt of zichzelf tot een ware interieurstylist heeft ontpopt, is Courteney Cox op de muzikale toer gegaan.

I’ll be there for you

Op Instagram doet ze uitgebreid verslag van de vordering van haar pianospel. Eerder plaatste ze al andere covers, waarbij ze muzikaal werd bijgestaan door een gitarist en audioband. Maar nu deelt ze een pianocover waarvan het hart van iedere Friends-fan harder gaat kloppen: hét nummer van de jaren ’90-serie zelf.

View this post on Instagram A post shared by Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

Oh my Gód

Ondanks dat de serie al lang niet meer op televisie is en we het moeten doen met het tot in den treuren terugkijken van de afleveringen, is Monica er dus toch nog steeds voor ons. Wat een heldin. Die mening deelt zowat de hele wereld, want onder andere David Beckham (!) reageert op de video van de actrice met een driewerf ‘OMG’. En daar hebben we niets meer aan toe te voegen.

