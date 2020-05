Stinkende drinkfles be gone: zo reinig je ‘m voor eens en altijd goed

Je bidon gaat overal mee naartoe normaal gesproken: tijdens een wandeling in het park, naar je werk (alleen nu even niet), noem het maar op. Maar hoe goed je ‘m ook uitwast, na een tijd komt er toch een stinkende geur uit de drinkfles. Hoe los je dat op?

Want boenen met een afwasborstel of regelmatig in de vaatwasser heeft helaas maar niet het beoogde resultaat. Je blijft je drinkfles een beetje ruiken. Niet lekker natuurlijk, maar gelukkig zijn er nog andere oplossingen.

Stinkende drinkfles

Want hoewel je lekker bezig bent door je bidon goed uit te wassen, blijven er vaak nog steeds schimmels en bacteriën achter in de rand. Hoe raak je deze kwijt? Nou, door je fles een nachtje in te vriezen te leggen. Hierbij moet je wel goed kijken of jouw variant dit overleeft: zou zonde zijn als-ie hierdoor stuk gaat.

Bruisen maar

Heb je een vaatwasser, dan is er een grote kans dat je ook tabletten hiervoor in huis hebt. Super handig, want door deze doormidden te breken en te laten oplossen in water in je drinkfles, is-ie na een paar uur schoner dan schoon. Wel even goed uitspoelen naderhand. Geen afwasmachine? Dan is ook azijn een goede methode. Vul je bidon met dit goedje en laat ook dit een nacht weken. Goed afwassen daarna met heet water en wat afwasmiddel en jouw fles ruikt weer naar roosjes (of afwasmiddel natuurlijk).

Shake it

Mochten al deze middeltjes niet zo jouw ding zijn, dan is er altijd nog je good old friend baking soda. Heet water in de fles, een theelepel van deze substantie erbij en schudden maar voor twee minuten. Vervolgens nog goed uitspoelen en je beker is weer klaar voor gebruik. Geen stinkende drinkfles meer de komende tijd!

