Stom: Ronnie Flex en Famke Louise verbreken relatie

Het is een roerende week voor Ronnie Flex. Hij stond deze week in het voorprogramma van Drake in de Ziggo Dome, was jarig, maar laat nu via Instagram weten dat hij weer single is.

Al eerder gingen de geruchten dat er relatieproblemen zouden zijn, maar nu lijkt toch echt de knoop definitief doorgehakt.

De rapper schreef in een nu verwijderde post op Instagram: ‘Durfde dit net niet te posten, dus heb weer verwijderd, maar ja ik moet wel.’ Hij vervolgt: ‘Als ik niks zeg ga ik nog gekker worden, omdat niemand dan rekening kan houden en dat bespaart me wat ongemakkelijke gesprekken en shit… in ieder geval ik ben single ik ben alleen.’

Jarig

Extra moeilijk voor Ronnie, want hij was gisteren ook nog eens jarig. ‘Dat maakt het wel echt de kutste bday ooit maar ja, het is wat het is.’ Ronnie en Famke maakte vorig jaar rond kerst bekend een setje te zijn. De rapper heeft ook een kindje, Nori, met goede vriendin DJ Wef.

Bron: Story, beeld: ANP